Corinthians vive expectativa de ter pelo menos três reforços contra o Sport
O Corinthians vive a expectativa de ter pelo menos três reforços para o jogo contra o Sport, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Dois retornos já estão garantidos. Os meio-campistas José Martínez, recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo, e Breno Bidon, que cumpriu suspensão na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, voltam a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.
Existe a possibilidade de mais jogadores retornarem à equipe. O volante Charles, que vinha sofrendo com dores no joelho direito, treinou separado dos demais atletas nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, mas tem boas chances de voltar a ser relacionado.
Raniele, em transição, também pode reforçar a equipe. Ele fez o aquecimento com o restante do elenco nesta quarta, mas depois trabalhou à parte, com a preparação física. Sendo assim, sua volta dependerá da evolução nos próximos dias.
Memphis volta?
O atacante Memphis Depay ainda é tratado como dúvida. O holandês se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita e, no treino da última quarta-feira, sequer apareceu no gramado.
A tendência, portanto, é de que o jogador não viaje com a delegação do Corinthians para Recife.
Desfalques
Dorival tem três desfalques certos para enfrentar o Sport. Os meias Rodrigo Garro, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, e André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, ficam de fora.
Além da dupla, o atacante Gui Negão, destaque do Corinthians com quatro gols nas últimas seis partidas, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.
Próximo jogo do Corinthians
- Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Situação na tabela
- Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)
- Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)