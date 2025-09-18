Corinthians realiza treino tático com foco no duelo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro

No CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência, nesta quinta-feira, na preparação para o duelo contra o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

A atividade começou com um trabalho de força na academia. Depois do aquecimento, Dorival Júnior comandou um exercício tático coletivo. O treinador realizou testes em todos os setores do campo e aproveitou as ações para dar instruções à equipe em situações de jogo. Por fim, a comissão ainda dividiu o elenco em três grupos para atividades técnicas setoriais.

Aproveitando a semana livre, esse foi o terceiro dia seguido de preparação para o duelo contra o Sport. O elenco ainda treina na manhã desta sexta-feira e no sábado, novamente no CT Dr. Joaquim Grava.

A chegada dos nossos atletas para o treino de hoje! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/gS91NsOu4M ? Corinthians (@Corinthians) September 18, 2025

Sport x Corinthians

O Corinthians chega para o duelo contra o Sport invicto há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate no período. No último sábado, o Timão venceu o Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, por 1 a 0. Matheuzinho marcou o gol da vitória.

A equipe do técnico Dorival Júnior ocupa a 9ª posição, com 29 pontos.

Por outro lado, o Sport é o lanterna do Brasileirão e não vence há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas no período. No último domingo, o Leão ficou no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

O Sport é o 20º colocado, com apenas 11 pontos.