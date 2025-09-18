Corinthians parabeniza Renato Augusto após anúncio de aposentadoria: "Obrigado por tudo, Rei"

Nesta quinta-feira, através das redes sociais, o Corinthians parabenizou o ex-meia Renato Augusto, que anunciou sua aposentadoria do futebol aos 37 anos, pela carreira.

"Obrigado por tudo, Rei! O Sport Club Corinthians Paulista agradece e parabeniza Renato Augusto pela brilhante carreira, em especial, a dedicação e respeito em suas duas passagens vestindo o manto alvinegro! Desejamos sucesso em seus novos desafios fora dos gramados!", escreveu o Corinthians.

Obrigado por tudo, Rei! ??? O Sport Club Corinthians Paulista agradece e parabeniza Renato Augusto pela brilhante carreira, em especial, a dedicação e respeito em suas duas passagens vestindo o manto alvinegro! ? Desejamos sucesso em seus novos desafios fora dos gramados!... pic.twitter.com/UhqAh0GJzN ? Corinthians (@Corinthians) September 18, 2025

Em duas passagens pelo Corinthians, entre 2013 e 2015 e depois entre 2021 e 2023, Renato Gaúcho somou 243 jogos com a camisa do Timão, marcou 30 gols e deu 37 assistências. O meia ainda levantou três títulos: Campeonato Paulista (2013), Recopa Sul-Americana (2013) e o Campeonato Brasileiro (2015) - sendo eleito o melhor jogador da competição.

Em janeiro de 2024, Renato Augusto foi anunciado pelo Fluminense e se despediu do clube pela última vez.

Carreira de Renato Augusto

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Renato Augusto ainda teve passagens por Bayer Leverkusen (Alemanha), Beijing Guoan (China) e Fluminense, além do Corinthians.

Com a camisa da Seleção Brasileira, o meia disputou 33 jogos, marcou seis gols e deu três assistências. Ele ainda foi convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na competição, participou de três partidas e balançou as redes uma vez.

Sem contar os títulos conquistados com a camisa do Timão, Renato Augusto também foi campeão Carioca (2007 e 2008) e da Copa do Brasil (2006) com o Flamengo, venceu uma Taça da China (2017/18) com o Beijing Guoan e levantou uma Recopa Sul-Americana (2024) com o Fluminense.

Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o meia conquistou o inédito ouro olímpico para o Brasil.

Aposentadoria

Sem atuar desde maio, quando acertou sua rescisão com o Fluminense, Renato Augusto anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quinta-feira, em entrevista ao Abre Aspas, do Globo Esporte.

"Chegou o momento mesmo de dar um adeus. Ou até um até breve para o futebol. É o momento de virar para o outro lado da vida, dar uma atenção maior para os filhos, voltar a ser pai full time, voltar a ser marido full time. Chegou o momento de pendurar as chuteiras", disse.

Com a camisa do Fluminense, o agora ex-jogador disputou apenas 36 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.