Corinthians ou Cruzeiro? Ronaldo fica em cima do muro e responde sobre SAF

Ronaldo Fenômeno voltou a ser questionado sobre seus vínculos com Corinthians e Cruzeiro, clubes que marcaram sua carreira dentro e fora de campo, justamente às vésperas de um duelo entre os dois na semifinal da Copa do Brasil. E, mais uma vez, preferiu não escolher um lado.

"É uma boa, mas eu vou torcer para os dois. Nesses confrontos assim realmente fica muito difícil para mim. Eu não vou sair de cima do muro, tenho um carinho gigante pelo Corinthians e um carinho também muito grande, gigante também pelo Cruzeiro. Que vença o melhor", afirmou o ex-atacante durante a inauguração da Casa Rede Ronaldo, novo espaço de esporte, música e entretenimento em São Paulo.

O posicionamento é simbólico: Ronaldo iniciou sua trajetória no profissional justamente pelo Cruzeiro, clube em que mais tarde assumiu a gestão da SAF. Sob o comando do ex-jogador, a Raposa saiu de uma grave crise financeira, conseguiu acesso imediato à Série A em 2022 e voltou a se estruturar administrativamente.

A passagem chegou ao fim em abril de 2024, quando o ex-camisa 9 vendeu sua participação ao empresário Pedro Lourenço, em uma transição celebrada com discurso de "missão cumprida".

SAF do Corinthians?

Ronaldo defendeu o Timão entre 2009 e 2011, conquistando os títulos da Copa do Brasil e do Paulista e se tornando ídolo de uma geração. Na entrevista desta quarta-feira, o Fenômeno voltou a apontar a criação de uma SAF como caminho para modernizar a gestão alvinegra. Antes, o craque citou que seria o primeiro a se canditatar em uma possível compra do futebol do Alvinegro.

"Não é que mudei de ideia (de comprar a SAF). Eu acho que uma saída para o Corinthians é o torcedor e o associado entenderem que o melhor caminho é a criação de uma SAF. É profissionalizar o futebol dentro do Corinthians. Essa seria a mensagem principal quando digo que seria um comprador em potencial", destacou.

Apesar disso, Ronaldo fez questão de descartar qualquer chance de se envolver diretamente em uma eventual compra.

"Hoje a minha vontade é zero em estar dentro do futebol, muito menos investir com o meu dinheiro em alguma aventura dentro do futebol. Logicamente vou estar sempre acompanhando o Corinthians com o maior carinho do mundo, porque afinal de contas eu sou corintiano e torço muito para que o Corinthians reencontre o lugar de sucesso, sempre disputando títulos", finalizou.