Corinthians negocia parceria para viabilizar reforma no CT da base

A diretoria do Corinthians negocia uma parceria para viabilizar a reforma no CT das categorias de base. O clube pretende fortalecer a estrutura oferecida aos jovens atletas com a construção de um alojamento, promessa da gestão Augusto Melo que não foi cumprida.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o projeto para construção do hotel para as categorias de base já vinha sendo discutido pela diretoria de Osmar Stabile há alguns meses.

O acordo ainda não está fechado, mas a expectativa é que seja selado em breve. De acordo com informações obtidas pela reportagem, há negociação com uma empresa que custearia a reforma, como uma espécie de patrocinadora. O clube, por sua vez, ofereceria contrapartidas, como por exemplo a exposição da marca na camisa ou em uma placa de publicidade.

O nome dessa empresa, no entanto, é mantido em sigilo. A possibilidade da reforma foi publicada inicialmente pela Identidade Corinthiana.

A construção de um novo espaço para acomodar os garotos no CT é visto como um passo essencial para a formação de jogadores do Corinthians. Outras pautas, como modernizações e demais melhorias, têm sido debatidas no clube entre Stabile e a diretoria de base, chefiada por Carlos Roberto Auricchio, o 'Nenê do Posto'.

Promessa de Augusto

A construção de um hotel no CT da base foi uma promessa de Augusto Melo ainda quando candidato à presidência do Corinthians. Ele, porém, foi deixou o cargo ao sofrer impeachment sem concluir o projeto.

Osmar Stabile, inclusive, tratou a base como uma das prioridades no início de sua gestão. A diretoria se preocupava com a alta quantidade de atletas contratados para a categoria sub-20 durante o mandato de Augusto Melo.

Sob nova chefia, os departamentos responsáveis revisaram todos os contratos assinados na gestão anterior e promoveram várias dispensas.

Novo diretor

Recentemente, o departamento de futebol de base do Corinthians ganhou mais um integrante. Além do diretor Nenê do Posto e do executivo Alex Brasil, Fabrício José Parras Vicentim foi nomeado diretor adjunto da categoria.

O presidente Osmar Stabile também nomeou outros três novos diretores para o clube: Rafael Castilho (Diretoria Cultural), Fábio Francisco de Albuquerque Carrenho (Diretoria Social) e Herói Vicente (Diretoria de Expansão, Inovação e Negócios).

