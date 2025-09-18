Topo

Esporte

Corinthians negocia parceria para viabilizar reforma no CT da base

18/09/2025 05h00

A diretoria do Corinthians negocia uma parceria para viabilizar a reforma no CT das categorias de base. O clube pretende fortalecer a estrutura oferecida aos jovens atletas com a construção de um alojamento, promessa da gestão Augusto Melo que não foi cumprida.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o projeto para construção do hotel para as categorias de base já vinha sendo discutido pela diretoria de Osmar Stabile há alguns meses.

O acordo ainda não está fechado, mas a expectativa é que seja selado em breve. De acordo com informações obtidas pela reportagem, há negociação com uma empresa que custearia a reforma, como uma espécie de patrocinadora. O clube, por sua vez, ofereceria contrapartidas, como por exemplo a exposição da marca na camisa ou em uma placa de publicidade.

O nome dessa empresa, no entanto, é mantido em sigilo. A possibilidade da reforma foi publicada inicialmente pela Identidade Corinthiana.

A construção de um novo espaço para acomodar os garotos no CT é visto como um passo essencial para a formação de jogadores do Corinthians. Outras pautas, como modernizações e demais melhorias, têm sido debatidas no clube entre Stabile e a diretoria de base, chefiada por Carlos Roberto Auricchio, o 'Nenê do Posto'.

Corinthians

Promessa de Augusto

A construção de um hotel no CT da base foi uma promessa de Augusto Melo ainda quando candidato à presidência do Corinthians. Ele, porém, foi deixou o cargo ao sofrer impeachment sem concluir o projeto.

Osmar Stabile, inclusive, tratou a base como uma das prioridades no início de sua gestão. A diretoria se preocupava com a alta quantidade de atletas contratados para a categoria sub-20 durante o mandato de Augusto Melo.

Sob nova chefia, os departamentos responsáveis revisaram todos os contratos assinados na gestão anterior e promoveram várias dispensas.

Novo diretor

Recentemente, o departamento de futebol de base do Corinthians ganhou mais um integrante. Além do diretor Nenê do Posto e do executivo Alex Brasil, Fabrício José Parras Vicentim foi nomeado diretor adjunto da categoria.

O presidente Osmar Stabile também nomeou outros três novos diretores para o clube: Rafael Castilho (Diretoria Cultural), Fábio Francisco de Albuquerque Carrenho (Diretoria Social) e Herói Vicente (Diretoria de Expansão, Inovação e Negócios).

Próximo jogo do Corinthians

  • Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela

  • Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

  • Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Enzo e Wendell viajam, mas lateral esquerda é incógnita no São Paulo contra a LDU

Brasileiras comemoram vagas nas semifinais da etapa capixaba do Mundial de Bodyboarding

Corinthians negocia parceria para viabilizar reforma no CT da base

Como mandante, Santos perdeu apenas um dos últimos dez clássicos contra o São Paulo

Vitor Roque homenageia mãe em gol contra o River após ter polêmica familiar exposta

Brasil perde da Sérvia e aguarda resultado de rival para saber futuro no Mundial Masculino de Vôlei

'Flaco-Roque ainda é grande notícia': Colunistas exaltam dupla do Palmeiras

Vitor Roque analisa "primeiro tempo espetacular" do Palmeiras e celebra vitória após sufoco

Dono da posição? Alicia e PVC exaltam Andreas titular no Palmeiras

Abel não empolga com vitória e justifica escalação e mudanças: '8 anos no curso de treinador'

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial