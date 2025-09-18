Corinthians entra na trend e imagina dupla de ataque com Ronaldo e Memphis

O Corinthians embarcou na trend que tomou conta das redes sociais nos últimos dias e, através de inteligência artificial, imaginou uma dupla de ataque com Ronaldo Fenômeno e o holandês Memphis Depay.

"Imagina se esses dois tivessem jogado juntos?", escreveu o Corinthians nas redes sociais.

A trend consiste em utilizar o Gemini, inteligência artificial do Google, para criar fotos no estilo Polaroid com celebridades ou até mesmo com pessoas que já faleceram. Nos últimos dias, essas imagens viralizaram nas redes sociais.

Ronaldo

Depois de encerrar sua passagem com a camisa do Milan no começo de 2008, Ronaldo, campeão do Mundo em 1994 e 2002 com a Seleção Brasileira, retornou ao futebol brasileiro e acertou com o Corinthians, no mês de setembro.

Ao todo, Fenômeno disputou 69 jogos pelo Timão, marcou 35 gols e deu sete assistências. O ex-centroavante foi campeão Paulista e da Copa do Brasil, ambos em 2009. O jogador permaneceu no Corinthians até o começo de 2011, quando deixou o clube para encerrar sua carreira como jogador.

Nesta quinta-feira, Ronaldo ainda completa 49 anos de idade.

Memphis

Atual Camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay completou um ano no clube no começo deste mês de setembro. Ao todo, já disputou 52 jogos com a camisa do Timão, balançou as redes 15 vezes e deu 14 assistências. Nesta temporada, foram 38 jogos, oito tentos marcados e dez passes para gol.

No começo do ano, o holandês foi importante na conquista do título do Campeonato Paulista.

