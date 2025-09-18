Topo

Corinthians acerta venda de destaque do time feminino para o PSG

Yaya comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Bragantino no Paulistão Feminino - Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians
Yaya comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Bragantino no Paulistão Feminino Imagem: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 12h35

O Corinthians acertou a venda da meio-campista Yaya para o PSG, da França.

O que aconteceu

Yaya foi vendida por 150 mil euros (R$ 941 mil na cotação atual). A informação da venda da meio-campista foi divulgada inicialmente pelas Dibradoras e confirmada pelo UOL.

A atleta já tinha um acordo para se juntar ao PSG no início de 2026, quando encerraria seu vínculo com o Corinthians. As negociações aconteceram, e a ida da jogadora ao clube francês foi antecipada.

Yaya entrou em campo pelo Corinthians ontem. Ela foi titular e deu uma assistência na vitória do clube paulista sobre o Juventude por 3 a 0, no Parque São Jorge, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A meio-campista deixa o Corinthians após disputar 58 jogos pelo clube. Foram 43 vitórias, 10 empates e apenas cinco derrotas, além de quatro gols marcados e quatro assistências. Yaya conquistou a quatro títulos: Brasileirão 2024 e 2025, Supercopa 2024 e Libertadores 2024.

