Palmeiras classificado? Colunistas debatem se River tem chance no Allianz

do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 10h57

O Palmeiras está virtualmente classificado à semifinal da Libertadores após a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate na Argentina?

No UOL News Esporte, Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debatem se o River tem chance de reverter o cenário no Allianz Parque.

Arnaldo: Nada está definido, mas a vaga está na mão do Palmeiras

O confronto não está definido. Está nas mãos do Palmeiras, mas eu acho que o Abel deve se lembrar, e na coletiva ele cita um pouco, do confronto inicial da carreira dele no Palmeiras, o grande confronto que foi justamente contra o River do Gallardo, na Libertadores, na época da pandemia.Arnaldo Ribeiro

Houve uma superioridade do meio-campo do Palmeiras sobre o do River, que é um time que tem muitos veteranos, jogadores que já passaram do auge e não conseguiam acompanhar. O Palmeiras sempre tinha 4 contra 3, 3 contra 2, e por pouco não fez o que fez contra o Inter, 4 a 0 no primeiro tempo. Poderia ter feito 4 a 0 no primeiro tempo.Arnaldo Ribeiro

Casagrande: 'Palmeiras tinha que ter matado o jogo'

O Palmeiras tinha que ter matado o jogo ontem. Eu acho que vai ganhar de novo no Allianz Parque, tá? Mas o Palmeiras tem que fazer, quando ele é muito superior ao adversário, tem que fazer três, quantro, como ele fez com o Internacional. Mas fora o Internacional, a maioria dos jogos do Palmeiras é 1x0. Ele dominando o jogo é 1x0. Ele matando o adversário é 2x1. O Palmeiras tem muitos desses resultados que deixam em aberto o próprio jogo.Walter Casagrande

Quando é mata-mata, deixa uma certa esperança pro adversário, porque aí pode acontecer uma expulsão, tomar um gol logo de cara, porque pro River Plate só basta um gol pra carregar pros pênaltis. Um gol, gente. Um gol. Walter Casagrande

