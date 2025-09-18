Como mandante, Santos perdeu apenas um dos últimos dez clássicos contra o São Paulo

Topo

Com grande necessidade de pontuar para se distanciar da zona de rebaixamento, o Santos terá um clássico decisivo contra o São Paulo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe conta com um bom retrospecto ao seu favor, já que foi derrotado apenas uma vez pelo Tricolor nas últimas dez partidas entre as equipes como o Alvinegro como mandante.

Neste recorte, que vai de 2017 a 2025, a única vitória do São Paulo como visitante diante do Santos foi no dia 2 de fevereiro de 2022, quando o Tricolor ganhou por 3 a 0 com gols de Éder, Eduardo Bauermann (contra) e Rodrigo Nestor.

Desde setembro de 2017, o Santos venceu cinco vezes como mandante, além de quatro empates. Dos dez jogos citados, nove foram disputados na Vila Belmiro, enquanto foi realizado no Pacaembu.

Neste ano...

O último San-São realizado na Vila Belmiro foi neste ano, durante o Campeonato Paulista. Ainda sem Neymar, o Peixe venceu por 3 a 1, com gols de Guilherme (duas vezes) e Gabriel Bontempo, enquanto Lucas Moura descontou.

Com 23 pontos em 22 jogos, o Santos é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem seis vitórias no torneio e um jogo a menos. Por sua vez, o São Paulo está no sétimo lugar, com 35 pontos.

