Com Varela e De la Cruz, Flamengo está escalado para pegar o Estudiantes; veja

O Flamengo está escalado para encarar o Estudiantes, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A principal novidade está no meio-campo: sem Pulgar e Jorginho, ambos lesionados, Filipe Luís optou por escalar Saúl ao lado de De La Cruz e Arrascaeta. As equipes se enfrentam logo mais, às 21h30 (de Brasília).

Além dos volantes, o Flamengo também não conta com Alex Sandro, que segue entregue ao departamento médico. O lateral-direito Varela, que se recuperou de uma pubalgia, retorna já na condição de titular. Por outro lado, Bruno Henrique, recuperado de dores musculares, volta a ser opção no banco.

Com isso, o Rubro-Negro vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Invicto há nove partidas e líder do Campeonato Brasileiro, o time carioca busca aproveitar o fator casa para abrir vantagem antes da decisão na próxima semana, em La Plata.

O Estudiantes, por sua vez, chega ao Rio de Janeiro pressionado. Sétimo colocado no Campeonato Argentino, a equipe vem de derrota por 2 a 1 para o River Plate e acumula diversos desfalques, entre eles Leandro González e Edwuin Cetré, além de jogadores que já estavam no departamento médico.

Flamengo e Estudiantes já se enfrentaram oito vezes na história, todas pela Supercopa Libertadores entre 1988 e 1994. O retrospecto é favorável aos brasileiros: três vitórias rubro-negras, quatro empates e um triunfo argentino.