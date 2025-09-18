Com um a mais, Manchester City vence o Napoli pela Liga dos Campeões

Topo

Nesta quinta-feira, com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Manchester City venceu o Napoli por 2 a 0, no Etihad Stadium, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Erling Haaland e Jeremy Doku marcaram para garantir o triunfo. 

Situação da Tabela

Com o resultado, o Manchester City conquistou seus três primeiros pontos e ocupa a nona posição. O Napoli, por sua vez, permanece zerado, no 31º lugar. 

? Resumo do jogo 

?MANCHESTER CITY 2 x 0 NAPOLI?

? Competição: 1ª rodada da Liga dos Campeões

?? Local: Etihad Stadium, em Manchester

? Data: 18 de setembro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ? Erling Haaland, aos 10? do 2ºT (Manchester City)

  • ? Jérémy Doku, aos 19? do 2ºT (Manchester City)

Como foi o jogo 

O Napoli ficou com um jogador a menos logo aos 20 minutos de jogo. Di Lorenzo era o último homem da defesa e foi expulso após fazer falta em Haaland para impedir ataque promissor. O City, então, empilhou oportunidades, mas parou em boas defesas de Vanja Milinkovic-Savic. 

O time comandado por Guardiola enfim abriu o placar aos 10 minutos da etapa complementar, com Haaland. Phil Foden recebeu na entrada da área e, com um toque por cima da defesa, encontrou o centroavante, que cabeceou para encobrir o goleiro.

Aos 19 minutos, Doku ampliou para os donos da casa. O atacante recebeu de Reijnders e, após bela jogada individual, invadiu a área para chutar rasteiro, no canto esquerdo de Milinkovic-Savic.

Próximos jogos

Manchester City

  • Arsenal x Manchester City (5ª rodada do Campeonato Inglês)

  • Data e horário: 21/09 (domingo) às 12h30 (de Brasília)

  • Local: Emirates Stadium, em Londres

Napoli

  • Napoli x Pisa (4ª rodada do Campeonato Italiano)

  • Data e horário: 22/09 (segunda-feira) às 15h45

  • Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles

