Com treino de posicionamento, Internacional intensifica preparação para Grenal

Nesta quinta-feira, o Internacional, no CT Parque Gigante, concluiu mais um passo na preparação antes de enfrentar o Grêmio, pelo Grenal 448. O jogo contra o Grêmio é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece no domingo (21), no Estádio Beira-Rio, às 17h30 (de Brasília).

Como foi o treino?

O trabalho desta quinta-feira iniciou sob forte calor em Porto Alegre. A comissão técnica comandou, inicialmente, atividades físicas, seguidas de exercícios voltados para a posse de bola. Na sequência, o elenco participou de um treino de posicionamento e movimentação, encerrado com diversas finalizações ao gol.

O técnico Roger Machado ainda dispõe de dois dias de preparação para acertar os últimos ajustes antes do clássico Gre-Nal. A partida diante do Grêmio está marcada para domingo (21), às 17h30, no estádio Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

? Finalizamos a quinta-feira de treino! ?? Comissão tem mais dois dias de preparação até o Gre-Nal de domingo. Vamo, Inter! ?? pic.twitter.com/lnJuNekyyt ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 18, 2025

Retorno importante

Para a partida, o lateral esquerdo Bernabei reforça o sistema defensivo do Colorado após cumprir suspensão na última rodada pelo acúmulo de cartões amarelos na competição nacional.

Situação na temporada

A temporada do Internacional não é boa. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o clube segue na disputa somente do Brasileirão. Na competição nacional, vem de uma derrota expressiva contra o Palmeiras por 4 a 1, e ocupa a 12ª posição na tabela, com 27 pontos conquistados.