Com gol contra no fim, Leverkusen empata com o Copenhague pela Champions League

Nesta quinta-feira, Bayer Leverkusen e Copenhague empataram por 2 a 2, no Parken, pela primeira rodada da Champions League. Grimaldo e Hatzidiakos (contra) marcaram para os alemães, enquanto Jordan Larsson e Robert anotaram para os mandantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Leverkusen ocupa a 13ª posição na tabela da Champions League com um ponto. Enquanto o Copenhague está na 15ª posição, com a mesma pontuação.

? Resumo do jogo

?COPENHAGUE 2 x 2 LEVERKUSEN ?

? Competição: 1ª rodada da Champions League



?? Local: Parken, em Copenhague



? Data: 18 de setembro de 2025 (quinta-feira)



? Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

? Jordan Larsson, aos 8? do 1ºT (Copenhague)

? Álex Grimaldo, aos 37? do 2ºT (Bayer Leverkusen)

? Robert, aos 41? do 2ºT (Copenhague)

? Pantelis Hatzidiakos, aos 46? do 2ºT (Bayer Leverkusen)

Como foi o jogo

O Copenhague inaugurou o marcador logo no início do jogo, aos oito minutos. Após lançamento longo pelo lado direito do ataque, Achouri conseguiu fazer o cruzamento para o meio da área e Larsson antecipou o defensor para balançar as redes. Ainda no primeiro tempo, o Copenhague teve a oportunidade de ampliar a vantagem, mas parou na trave em finalização de Elyounoussi.

Os times voltaram animados para a etapa complementar e protagonizaram um duelo bastante movimentado e com muitas oportunidades para ambos os lados. O Leverkusen empatou a partida aos 37 minutos, com Álex Grimaldo cobrando falta da entrada da área e anotando um golaço.

O Copenhague ficou à frente no placar novamente aos 41 minutos do segundo tempo, com Robert antecipando os marcadores dentro da área e cabeceando para o gol após cruzamento pelo direito do ataque. Porém, o Leverkusen deixou tudo igual logo em seguida, com gol contra de Pantelis Hatzidiakos após confusão dentro da área.

Próximos jogos

Copenhague

Copenhague x Silkeborg (9ª rodada da Liga Dinamarquesa)

Data e horário: 21/09 (domingo) às 11h

Local: Parken, em Copenhague

Leverkusen