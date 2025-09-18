Topo

Esporte

Com gol contra no fim, Leverkusen empata com o Copenhague pela Champions League

18/09/2025 15h49

Nesta quinta-feira, Bayer Leverkusen e Copenhague empataram por 2 a 2, no Parken, pela primeira rodada da Champions League. Grimaldo e Hatzidiakos (contra) marcaram para os alemães, enquanto Jordan Larsson e Robert anotaram para os mandantes. 

Situação da Tabela

Com o resultado, o Leverkusen ocupa a 13ª posição na tabela da Champions League com um ponto. Enquanto o Copenhague está na 15ª posição, com a mesma pontuação. 

? Resumo do jogo 

?COPENHAGUE 2 x 2 LEVERKUSEN?

? Competição: 1ª rodada da Champions League

?? Local: Parken, em Copenhague

? Data: 18 de setembro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Jordan Larsson, aos 8? do 1ºT (Copenhague)

  • ? Álex Grimaldo, aos 37? do 2ºT (Bayer Leverkusen)

  • ? Robert, aos 41? do 2ºT (Copenhague)

  • ? Pantelis Hatzidiakos, aos 46? do 2ºT (Bayer Leverkusen)

Como foi o jogo 

O Copenhague inaugurou o marcador logo no início do jogo, aos oito minutos. Após lançamento longo pelo lado direito do ataque, Achouri conseguiu fazer o cruzamento para o meio da área e Larsson antecipou o defensor para balançar as redes. Ainda no primeiro tempo, o Copenhague teve a oportunidade de ampliar a vantagem, mas parou na trave em finalização de Elyounoussi. 

Os times voltaram animados para a etapa complementar e protagonizaram um duelo bastante movimentado e com muitas oportunidades para ambos os lados. O Leverkusen empatou a partida aos 37 minutos, com Álex Grimaldo cobrando falta da entrada da área e anotando um golaço.

O Copenhague ficou à frente no placar novamente aos 41 minutos do segundo tempo, com Robert antecipando os marcadores dentro da área e cabeceando para o gol após cruzamento pelo direito do ataque. Porém, o Leverkusen deixou tudo igual logo em seguida, com gol contra de Pantelis Hatzidiakos após confusão dentro da área. 

Próximos jogos

Copenhague

  • Copenhague x Silkeborg (9ª rodada da Liga Dinamarquesa)

  • Data e horário: 21/09 (domingo) às 11h

  • Local: Parken, em Copenhague

Leverkusen

  • Bayer Leverkusen x Mönchengladbach (4ª rodada do Campeonato Alemão)

  • Data e horário: 21/09 (domingo) às 12h30

  • Local: BayArena, em Leverkusen

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Veja imagens do treino do Corinthians nesta quinta-feira

Corinthians realiza treino tático com foco no duelo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro

Com gol contra no fim, Leverkusen empata com o Copenhague pela Champions League

Espanha ultrapassa Argentina e assume liderança do ranking da Fifa; Brasil é 6º

Transmissão ao vivo de Newcastle x Barcelona pela Champions: veja onde assistir

Neymar se diz feliz no Brasil, mas lamenta fase do Santos: "Precisa se reencontrar com o futebol"

Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores e vira a chave para enfrentar o Fortaleza

Seleção sub-20 é convocada para o Mundial com quatro jogadores do Palmeiras

Piastri tem certeza que ainda pode controlar seu destino após ceder posição em Monza

Corinthians exalta Renato Augusto após aposentadoria: 'Obrigado por tudo, Rei'

Transmissão ao vivo de Manchester City x Napoli pela Champions: veja onde assistir