Topo

Esporte

Com dois de Rashford, Barcelona vence o Newcastle pela Liga dos Campeões

18/09/2025 18h16

O Barcelona iniciou sua campanha na Liga dos Campeões com vitória. Nesta quinta-feira, no St. James' Park, o time espanhol superou o Newcastle por 2 a 1, com gols de Marcus Rashford.

Situação da tabela

Com a vitória na estreia, o Barcelona soma seus três primeiros pontos e ocupa a 12ª posição da classificação. O Newcastle, por sua vez, segue zerado e aparece no 26º posto.

? Resumo do jogo

? NEWCASTLE 1 X 2 BARCELONA?

? Competição: Liga dos Campeões

?? Local: St James' Park (Newcastle)

? Data: 18 de agosto de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

? Marcus Rashford, aos 13? do 2ºT (Barcelona)

? Marcus Rashford, aos 22? do 2ºT (Barcelona)

? Anthony Gordon, aos 45? do 2ºT (Barcelona)

O jogo

O primeiro gol da partida saiu aos 13 minutos do segundo tempo, quando Rashford aproveitou cruzamento de Jules Kounde e abriu o placar de cabeça.

Aos 22 minutos da etapa complementar, Rashford voltou a balançar as redes, desta vez com um chute forte de fora da área, no ângulo da meta defendida por Nick Pope.

O Newcastle diminuiu a diferença no último minuto do tempo regulamentar. Após passe longo de Jacob Murph, Anthony Gordon marcou para o time de casa.

Próximos jogos

  • Newcastle

    A equipe vista o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, neste domingo, às 10h (de Brasília).

  • Barcelona

    Também no domingo, o Barcelona recebe o Getafe, pela liga espanhola, às 16h.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Confederação de Basquete volta a ter acesso a recursos públicos após 7 anos

Raphinha sumido e B. Guimarães bem: Alicia analisa brasileiros na Champions

Khellven sofre pancada em vitória sobre o River e vira preocupação no Palmeiras

Alex Poatan minimiza pressão para a revanche contra Ankalaev no UFC 320

Hamilton aposta em recuperação com a Ferrari no Azerbaijão: 'Eu amaria conquistar um pódio'

LDU x São Paulo na Paramount+ ao vivo hoje? Veja como assistir ao jogo

Vasco intensifica preparação para encarar o Flamengo

Bodyboarder Neymara Carvalho avalia semis do Wahine e destaca trabalho com psicólogo: "Me ajudou muito"

Assistir LDU x São Paulo ao vivo pela Libertadores: veja onde vai passar o jogo

Alex Sandro e Jorginho estão fora do jogo entre Flamengo e Estudiantes

Com dois de Rashford, Barcelona vence o Newcastle pela Liga dos Campeões