Com dois de Rashford, Barcelona vence o Newcastle pela Liga dos Campeões
O Barcelona iniciou sua campanha na Liga dos Campeões com vitória. Nesta quinta-feira, no St. James' Park, o time espanhol superou o Newcastle por 2 a 1, com gols de Marcus Rashford.
Situação da tabela
Com a vitória na estreia, o Barcelona soma seus três primeiros pontos e ocupa a 12ª posição da classificação. O Newcastle, por sua vez, segue zerado e aparece no 26º posto.
? Resumo do jogo
? NEWCASTLE 1 X 2 BARCELONA?
? Competição: Liga dos Campeões
?? Local: St James' Park (Newcastle)
? Data: 18 de agosto de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 16h00 (de Brasília)
Gols
? Marcus Rashford, aos 13? do 2ºT (Barcelona)
? Marcus Rashford, aos 22? do 2ºT (Barcelona)
? Anthony Gordon, aos 45? do 2ºT (Barcelona)
O jogo
O primeiro gol da partida saiu aos 13 minutos do segundo tempo, quando Rashford aproveitou cruzamento de Jules Kounde e abriu o placar de cabeça.
Aos 22 minutos da etapa complementar, Rashford voltou a balançar as redes, desta vez com um chute forte de fora da área, no ângulo da meta defendida por Nick Pope.
O Newcastle diminuiu a diferença no último minuto do tempo regulamentar. Após passe longo de Jacob Murph, Anthony Gordon marcou para o time de casa.
Próximos jogos
- Newcastle
A equipe vista o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, neste domingo, às 10h (de Brasília).
- Barcelona
Também no domingo, o Barcelona recebe o Getafe, pela liga espanhola, às 16h.