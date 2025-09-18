Topo

Com 5 do futebol paulista, Seleção define convocados para a Copa do Mundo sub-20

18/09/2025 16h14

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira foi convocada para a Copa do Mundo sub-20. O técnico Ramon Menezes definiu a lista com os 21 jogadores que disputarão o campeonato no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro.

Pentacampeão mundial sub-20, o Brasil garantiu a classificação após conquistar o título do Sul-Americano em fevereiro deste ano. Na ocasião, os brasileiros venceram o Chile na última rodada por 3 a 0 e contaram com um tropeço da Argentina contra o Paraguai para se sagrarem campeões.

Paulistas representados

Entre os 21 convocados, quatro atuam pelo Palmeiras. São eles: o lateral direito Gilberto, os meio-campistas Coutinho e Erick Belé e o atacante Luighi. Com isso, o Verdão chega a 21 atletas convocados para as categorias de base da Seleção em 2025

Além do Palmeiras, o Corinthians é o outro clube paulista que será representado no Mundial. O goleiro Felipe Longo é o único corintiano na lista de Ramon Menezes. Ele, inclusive, acumula convocações para a Seleção e foi fundamental na conquista do Sul-Americano.

O Brasil está no grupo C e enfrenta México, Marrocos e Espanha na primeira fase do torneio. A estreia será no dia 28 de setembro, às 20h (de Brasília), contra o México. No dia 1º de outubro, o Brasil enfrenta o Marrocos, no mesmo horário. A última partida da fase de grupos será diante da Espanha, no dia 4 de outubro, às 17h.

Confira a lista de convocados

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Lucas Furtado - Vitoria (POR)

Otávio - Cruzeiro

Defensores

Gilberto - Palmeiras

Igor Serrote - Al Jazira (EAU)

Leandrinho - Vasco

Léo Derik - Athletico-PR

Bruno Alves - Cruzeiro

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

Meio-Campistas

Coutinho - Palmeiras

João Cruz - Athletico-PR

Murilo - Cruzeiro

Rayan Lucas - Sporting (POR)

Rhuan Gabriel - Cruzeiro

Atacantes

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Erick Belé - Palmeiras

Gustavo Prado - Internacional

Luighi - Palmeiras

Pedrinho - Zenit (RUS)

Wesley - Al Nassr (SAU)

