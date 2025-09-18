City aproveita expulsão e supera o Napoli em dia do 50º gol de Haaland em Champions

Quando o assunto é Champions League, o norueguês Erling Haaland tira de letra. O centroavante norueguês do Manchester City anotou nesta quinta-feira seu 50º gol na competição em 49 partidas disputadas e se isolou como nono maior artilheiro. A cabeçada por cobertura abriu caminho para vitória por 2 a 0 diante do Napoli em partida que até então estava bastante complicada.

Com uma expulsão logo aos 21 minutos, após falta por trás em Haaland, o Napoli abdicou de atacar, ergueu a parede, e deu enorme trabalho aos ingleses, que investiam pesado no jogo aéreo até tirar o zero do placar com o norueguês. Doku definiu em lance individual.

Mesmo fora de casa, o Napoli começou equilibrando as ações e teve a primeira grande oportunidade. Após cobrança de escanteio na pequena área, cabeçada à queima roupa exigindo milagre do goleiro Donnarumma.

O atrevimento, porém, durou pouco. Com somente 20 minutos, o Napoli sofreu um grande baque no Etihad Stadium em um contragolpe do City. Haaland arrancava para sair cara a cara com o goleiro Milinkovic-Savic e foi derrubado por trás em carrinho do lateral Di Lorenzo. Após consulta ao VAR, o árbitro expulsou o defensor, deixando os italianos com um a menos em campo.

Logo depois, o norueguês, também de cabeça, protagonizou a primeira chance de ouro dos ingleses. O camisa 9 ganhou da marcação e mandou raspando o travessão. Lamentou muito o erro por centímetros ciente do tamanho da oportunidade.

Virou jogo de ataque contra defesa e com o City sempre se sobressaindo pelo alto. Milinkovic-Savic voou para espalmar a cabeçada de O-Reilly e após o escanteio, novamente brilhou, desta vez no cabeceio de Rubén Dias.

Furar o paredão defensivo napolitano, com primeira linha com cinco marcadores se tornou a missão do City após o intervalo. Mas faltava criatividade, apesar da escalação de Rodri e Bernardo Silva. Os comandados de Pep Guardiola tocavam a bola de um lado para o outro e faltava a finalização.

Quando conseguiu trocar três passes rápidos, Haaland foi às redes. Rodri tocou para Foden dar a cavadinha e mandar na cabeça do norueguês, que deu toque sutil encobrindo o goleiro e celebrou muito seu 50º gol em edições da Champions. O centroavante igualou o francês Thierry Henry. Cristiano Ronaldo lidera com 140, diante de 129 de Messi e 105 de Lewandowski.

A desvantagem obrigou o Napoli a se abrir e dar espaços a um ataque arrasador custou caro. Doku passou entre dois marcadores e mandou no cantinho para ampliar com 20 minutos. O segundo gol acabou com as esperanças dos italianos, que apenas evitaram piorar o saldo, enquanto Guardiola optou por descansar seus principais nomes.