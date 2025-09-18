Topo

Esporte

Chelsea aposta no futuro e renova com defensor de 18 anos

18/09/2025 09h30

O Chelsea anunciou oficialmente nesta quinta-feira a renovação de contrato do jovem zagueiro Genesis Antwi, de 18 anos, considerado uma das promessas da base do clube londrino. O novo vínculo terá duração de três anos, com possibilidade de extensão por mais duas temporadas.

Trabalho na base

Antwi chegou ao clube ainda no sub-12 e foi lapidado ao longo dos anos na estrutura de Cobham, centro de formação reconhecido por revelar bons talentos. Atualmente, ele atua principalmente nos times sub-19 e sub-21, onde vem chamando a atenção por sua qualidade.

Breve experiência

Apesar da pouca idade, o defensor já teve a oportunidade de estrear pelo time principal. Na temporada 2024/25, disputou duas partidas com os profissionais, experiência que reforça a confiança da comissão técnica em seu potencial.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Daniel Alves perde na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas, do México

Bia Haddad cai em Seul e sofrerá queda significativa no ranking

Lionel Messi se aproxima de renovar o seu contrato com o Inter de Miami

Chelsea aposta no futuro e renova com defensor de 18 anos

Bia Haddad vai atingir pior ranking desde 2022 com derrota em Seul

Savarino comanda ações ofensivas do Botafogo em empate amargo

Sampaoli valoriza empate do Atlético-MG fora de casa: "O time mostrou personalidade"

Gustavo Gómez brilha em vitória do Palmeiras sobre o River na Libertadores

Bia Haddad perde match point, cai para alemã e é eliminada nas oitavas em Seul

Gómez bate recorde, e Palmeiras encerra invencibilidade do River no Monumental pela Libertadores; confira

Ronaldo imagina Neymar como peça importante para Copa e aposta em Ancelotti