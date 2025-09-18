Chelsea aposta no futuro e renova com defensor de 18 anos

O Chelsea anunciou oficialmente nesta quinta-feira a renovação de contrato do jovem zagueiro Genesis Antwi, de 18 anos, considerado uma das promessas da base do clube londrino. O novo vínculo terá duração de três anos, com possibilidade de extensão por mais duas temporadas.

Trabalho na base

Antwi chegou ao clube ainda no sub-12 e foi lapidado ao longo dos anos na estrutura de Cobham, centro de formação reconhecido por revelar bons talentos. Atualmente, ele atua principalmente nos times sub-19 e sub-21, onde vem chamando a atenção por sua qualidade.

Breve experiência

Apesar da pouca idade, o defensor já teve a oportunidade de estrear pelo time principal. Na temporada 2024/25, disputou duas partidas com os profissionais, experiência que reforça a confiança da comissão técnica em seu potencial.