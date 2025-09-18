Carlos Prates lamenta derrotas de parceiros da Fighting Nerds no UFC

Nas últimas duas semanas, três dos quatro maiores expoentes da equipe 'Fighting Nerds' perderam sua invencibilidade no Ultimate em lutas de grande destaque em seus respectivos cards. No dia 6 de setembro, em Paris (FRA), Caio Borralho foi superado na decisão unânime por Nassourdine Imavov e Maurício Ruffy acabou finalizado por Benoit St-Denis. No último sábado (13), em San Antonio (EUA), Jean Silva foi nocauteado por Diego Lopes no 'main event' do Noche UFC. Os resultados negativos em sequência abalaram Carlos Prates, quarto elemento do 'quarteto de ouro' do time sediado em São Paulo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o striker de Taubaté (SP) lamentou os recentes tropeços dos parceiros de equipe, admitindo que costuma ficar mais tenso acompanhando os duelos do que competindo. Por outro lado, Prates, que também já experimentou o gosto amargo da derrota e deu a volta por cima na última rodada, indicou que os 'Nerds' podem tirar boas lições dos recentes combates para elevar ainda mais o nível de desempenho e vislumbrar, futuramente, títulos.

"É f***. Sou um cara que quando meus parceiros vão lutar, fico mais nervoso do que quando eu vou lutar. Ainda mais quando os caras perdem assim, é f***. Mas agora é estar ali com os caras para o que eles precisarem, do mesmo jeito que eles estiveram comigo, para treinar, trocar ideias. Ajudar os caras a voltarem mais forte, tenho certeza que isso vai acontecer. Os caras são meus amigos para caramba, então (as derrotas) foram doídas. (...) Mas é coisa que acontece, acidente de percurso. Às vezes a gente perde aqui para aprender uma lição e não perder lá na frente. Às vezes um passo para trás aqui não significa nada. Mas lá na frente, (perdendo) você dá vários passos para trás. Tudo tem uma razão. Mas acredito que eles vão voltar mais fortes e amassar geral", opinou Carlos.

Necessidade de mudança?

Dado o 'hype' da Fighting Nerds, construído principalmente em 2024, temporada em que foi eleita a 'Academia do Ano' no 'Oscar do MMA', a recente má fase do time entrou em pauta não somente entre fãs, como também entre lutadores. Ex-campeão meio-médio (77 kg) do UFC, Kamaru Usman sugeriu que a contratação de um treinador especialista em wrestling poderia ser crucial para evoluir ainda mais o nível de desempenho de Ruffy, Prates, Jean, Borralho e companhia. Jovens e ainda bem cotados em suas respectivas categorias, resta saber como o quarteto irá lidar com os resultados negativos daqui em diante.

Pés no chão

Após um início avassalador no UFC, que unia vitórias, bônus, show, marketing e criação de narrativas e rivalidades que atraíam o público, a Fighting Nerds enfrenta, no momento, sua primeira turbulência na empresa. Atenta à isso, a equipe emitiu um pronunciamento oficial nas redes sociais para se dirigir aos seus fãs. Sem abrir mão de sua essência, o time, lutadores e treinadores, prometeram treinar mais e, com "os pés no chão", dar a volta por cima de olho no objetivo maior: formar campeões da principal liga de MMA do mundo.

