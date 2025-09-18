Brasileiras comemoram vagas nas semifinais da etapa capixaba do Mundial de Bodyboarding

As semifinais do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro de 2025 já estão definidas. Na manhã desta quarta-feira, três brasileiras avançaram às semis do torneio, que acontece na praia do Solemar, na Serra, em Jacaraípe (ES): Neymara Carvalho, Luna Hardman (mãe e filha) e Joselani Amorim.

A fase decisiva da etapa capixaba do Circuito Mundial de bodyboarding será de domínio da língua portuguesa. Isso porque, além das três brasileiras, a atleta Filipa Broeiro, de Portugal, também brigará por uma vaga na grande decisão da competição.

Brasileiras celebram vagas nas semis

A primeira brasileira a conquistar um lugar nas semifinais do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro foi Joselani Amorim. A atleta de 52 anos enfrentou a compatriota Maíra Viana e saiu vitoriosa em uma bateria acirrada, somando 11,85 contra 10,75.

"O mar estava muito difícil, porque no começo estava entrando algumas ondas, mas depois deu uma parada. Boiei em quase toda a bateria, mas ali no finalzinho veio essa onda. Eu estava com a prioridade, consegui conectar e deu tudo certo", afirmou Joselani em entrevista ao canal oficial do Comitê Internacional de Bodyboarding.

Em seguida, veio a grandiosa classificação da pentacampeã mundial Neymara Carvalho às semifinais. O desafio que a capixaba tinha pela frente era gigante: encararia ninguém mais ninguém menos que Namika Yamashita, número 1 no ranking mundial.

Ainda assim, Neymara se superou e conseguiu a tão desejada vaga nas semifinais. A brasileira somou uma nota 9 e terminou a bateria com pontuação de 15,65 contra 11,75 da japonesa. A eliminação de Namika ainda deu o título de campeã do Circuito Mundial para Alexandra Rinder.

"Cara, estou tão feliz! Não sei se pode ser o momento mais feliz da minha carreira. Estou muito realizada, semifinal do Mundial era a meta aqui no Wahine. Agora a meta já aumentou, é estar na final [risos]. Vencer a Namika me dá forças para pensar em realmente disputar um título mundial. Às vezes, o pensamento de parar passa pela minha cabeça e, com uma vitória dessas, eu falo que não posso parar agora [risos]. Estou super feliz", comentou.

"Eu fui falar com ela e disse que demorei oito anos para conseguir meu primeiro título mundial. Ela surfa muito, tenho certeza que vai chegar no título. A derrota dói, ainda mais de um título. Sei muito bem o que é isso. Mas é isso, tento motivar todas as meninas e buscar motivação através delas", completou Neymara.

Já Luna Hardman destacou a boa energia e a competitividade saudável do Wahine. Filha de Neymara, a bodyboarder de 19 anos conseguiu a vaga na semifinal ao superar a japonesa Yuka Nishimura, com uma pontuação de 12,50 contra 9,25.

"Esse campeonato tem uma energia muito boa. É um sonho competir no Wahine. As condições são difíceis, mas temos algumas ondas boas. Amanhã é um dia livre, descansar um pouquinho, e estar pronta para as semifinais", disse a atleta.

Confrontos da semifinal da categoria profissional do Wahine

Joselani Amorim (BRA) x Neymara Carvalho (BRA)

Filipa Broeiro (POR) x Luna Hardman (BRA)

Data e horário

Semifinais marcadas para esta sexta-feira, a partir das 08h30 (de Brasília), na praia do Solemar, em Jacaraípe (ES).

*A reportagem foi convidada pela organização do evento para a cobertura in loco.