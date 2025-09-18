Brasil é dominado, cai para Sérvia e pode ser eliminado do Mundial de Vôlei

Um dia depois de passear sobre a República Tcheca, o Brasil viveu uma noite para ser esquecida nas Filipinas, perdeu por 3 sets a 0 (25-22, 25-20 e 25-22) para a Sérvia e ficou com a participação na sequência do Mundial de Vôlei em xeque.

A seleção de Bernardinho estacionou nos 6 pontos, mesmo índice dos sérvios, e corre sério risco de acabar na 3ª posição do Grupo H — e, portanto, ficar fora da próxima fase, já que apenas os dois primeiros avançam.

Se a lanterna China tomar 3 a 0 da República Tcheca (que tem 3 pontos) na manhã desta quinta, a eliminação será confirmada pelos critérios de desempate, já que os sul-americanos cederam um set aos asiáticos na estreia.

O Brasil jogou de luto diante da morte de Maria de Rezende, mãe do técnico Bernardinho e avó do levantador Bruninho — o jogador, responsável por divulgar a notícia, não está disputando o torneio com a delegação.

Quais os cenários?

Qualquer vitória da China sobre a República Tcheca = Brasil classificado

Vitória da República Tcheca sobre a China por 3 sets a 2 = Brasil classificado

Vitória da República Tcheca sobre a China por 3 sets a 1 = desempate por pontos

Vitória d República Tcheca sobre a China por 3 sets a 0 = Brasil eliminado

Como foi o jogo

O 1º set foi equilibradíssimo, mas a força sérvia prevaleceu na parte final. Luburic, com oito pontos, carregou a seleção europeia e foi o responsável por sacramentar o 25-22.

O Brasil não conseguiu se impor no 2º set e acabou dominado pelo adversário, que não teve qualquer dificuldade tanto na hora de defender quando na hora de atacar. Resultado? 25 a 20 contra os comandados de Bernardinho.

A Sérvia não diminuiu o ritmo e fechou o jogo aproveitando os erros de uma nervosa seleção brasileira, que abusou dos erros e fechou a noite de maneira amarga.