Rep. Tcheca bate a China, e Brasil está eliminado do Mundial de Vôlei
A seleção brasileira masculina está eliminada do Mundial de vôlei. Após derrota por 3 sets a 0 para a Sérvia, nesta madrugada, o time de Bernardinho viu, na manhã de hoje, a República Tcheca bater a China por 3 a 0 e empurrar o Brasil para a terceira colocação do Grupo H.
O que aconteceu
O Brasil precisava de um triunfo chinês ou então uma vitória tcheca por 3 sets a 2 para avançar no Mundial. Já um trinfo tcheco por 3 sets a 1 levaria a decisão para o saldo de pontos.
É o pior resultado da seleção na história da competição. Com a queda, o Brasil não fica sequer no top-16, uma campanha pior do que o 13º lugar de 1996.
Neste século, o Brasil sempre chegou pelo menos até as semifinais. A seleção foi tricampeã consecutiva (2002, 2006 e 2010), vice em 2014 e 2018 e quarta colocada em 2022.
Ontem, em clima de luto pela morte da mãe de Bernardinho, a seleção brasileira amargou a derrota para a Sérvia. O Brasil entrou em quadra com uma classificação encaminhada para o mata-mata.
Com o revés, o Brasil estacionou nos seis pontos e acabou eliminado no saldo de sets. Apenas os dois primeiros de cada chave avançam ao mata-mata.
A Sérvia avançou como primeira do Grupo H, enquanto a República Tcheca assumiu a segunda colocação. Já o Brasil foi o terceiro e a China, a lanterna.
Morre mãe de Bernardinho
Maria Ângela Rocha de Rezende, mãe do técnico Bernardinho e avó do levantador Bruninho, morreu ontem, aos 90 anos. A morte foi anunciada pelo neto, que relembrou os momentos ao lado da avó em publicação no Instagram. Bruninho não faz parte da delegação que está nas Filipinas para a disputa do Mundial. Já Bernardinho chorou na beira da quadra em disputa contra a Sérvia.