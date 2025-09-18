Topo

Esporte

Rep. Tcheca bate a China, e Brasil está eliminado do Mundial de Vôlei

O Brasil é eliminado do Mundial de vôlei masculino - Divulgação/FIVB
O Brasil é eliminado do Mundial de vôlei masculino Imagem: Divulgação/FIVB
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 11h26

A seleção brasileira masculina está eliminada do Mundial de vôlei. Após derrota por 3 sets a 0 para a Sérvia, nesta madrugada, o time de Bernardinho viu, na manhã de hoje, a República Tcheca bater a China por 3 a 0 e empurrar o Brasil para a terceira colocação do Grupo H.

O que aconteceu

O Brasil precisava de um triunfo chinês ou então uma vitória tcheca por 3 sets a 2 para avançar no Mundial. Já um trinfo tcheco por 3 sets a 1 levaria a decisão para o saldo de pontos.

Relacionadas

Em dia de luto, Brasil perde para Sérvia e pode cair do Mundial de Vôlei

Morre Maria de Rezende, mãe de Bernardinho e avó de Bruninho, aos 90 anos

Ouro no boxe, prata no tênis de mesa: resultados do Brasil no fim de semana

É o pior resultado da seleção na história da competição. Com a queda, o Brasil não fica sequer no top-16, uma campanha pior do que o 13º lugar de 1996.

Neste século, o Brasil sempre chegou pelo menos até as semifinais. A seleção foi tricampeã consecutiva (2002, 2006 e 2010), vice em 2014 e 2018 e quarta colocada em 2022.

Ontem, em clima de luto pela morte da mãe de Bernardinho, a seleção brasileira amargou a derrota para a Sérvia. O Brasil entrou em quadra com uma classificação encaminhada para o mata-mata.

Com o revés, o Brasil estacionou nos seis pontos e acabou eliminado no saldo de sets. Apenas os dois primeiros de cada chave avançam ao mata-mata.

A Sérvia avançou como primeira do Grupo H, enquanto a República Tcheca assumiu a segunda colocação. Já o Brasil foi o terceiro e a China, a lanterna.

Morre mãe de Bernardinho

Maria Ângela Rocha de Rezende, mãe do técnico Bernardinho e avó do levantador Bruninho, morreu ontem, aos 90 anos. A morte foi anunciada pelo neto, que relembrou os momentos ao lado da avó em publicação no Instagram. Bruninho não faz parte da delegação que está nas Filipinas para a disputa do Mundial. Já Bernardinho chorou na beira da quadra em disputa contra a Sérvia.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Pênalti ou impedimento? CBF vê acerto do árbitro no Botafogo x Mirassol

Ronaldo cita coragem de Samir na CBF: 'Muito do que faz era minha ideia'

Após tropeço em casa, Davide Ancelotti diz respeitar vaias do torcedor do Botafogo

Jornal espanhol destaca atuação de Vitor Roque em vitória do Palmeiras: "Monumental"

Endrick volta a treinar no Real Madrid após 4 meses e busca recuperar espaço perdido no elenco

Asencio, do Real Madrid, será julgado por supostamente compartilhar vídeo sexual sem consentimento

República Tcheca bate a China em três sets e elimina o Brasil do Mundial de vôlei masculino

Bisping afirma que Dana White está certo em desconfiar de Jon Jones

Rep. Tcheca bate a China, e Brasil está eliminado do Mundial de Vôlei

Na estreia como titular, Andreas Pereira mostra personalidade no Palmeiras

Imprensa argentina vê 'River vivo' contra Palmeiras na Libertadores: 'Da decepção ao sonho'