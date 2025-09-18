Brasil é ultrapassado por Portugal e perde uma posição no ranking de seleções da Fifa; veja lista

Topo

18/09/2025 11h11

O Brasil perdeu uma posição no ranking de seleções da Fifa. A entidade máxima do futebol divulgou na manhã desta quinta-feira a tabela atualizada, que conta com mudanças no top-10.

A Seleção Brasileira foi ultrapassada por Portugal e caiu para a sexta colocação, enquanto os portugueses, campeões da Liga das Nações, assumiram a quinta posição. A Espanha, atual campeã da Eurocopa, passou a Argentina e se tornou a líder do ranking. Os argentinos, por sua vez, perderam duas posições, sendo também ultrapassados pela França, e agora ocupam o terceiro lugar.


Outra novidade no top-10 é a saída da Alemanha, que caiu para a 12ª colocação e deu lugar a Itália, de volta entre as 10 melhores seleções do mundo. A Croácia também ganhou uma posição e figura na nona colocação. Bélgica (8º), Holanda (7º) e Inglaterra (4º) completam o top-10.

A queda do Brasil acontece devido à má campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, a Seleção comandada por Carlo Ancelotti encerrou o torneio na quinta posição, com seis derrotas em 18 jogos.

Próximos jogos do Brasil

  • Coreia do Sul x Brasil (amistoso)

  • Data e Horário: 10/10, às 8h (de Brasília)

  • Local: Seul World Cup Stadium

  • Japão x Brasil (amistoso)

  • Data e horário: 14/10, às 7h30

  • Local: Estádio de Tóquio

