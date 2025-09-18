Topo

Brasil é eliminado com triunfo da República Checa e faz sua pior campanha no Mundial de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei está fora do Mundial. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho deu adeus à competição ainda na primeira fase do torneio que está sendo realizado nas Filipinas. A queda precoce veio com a combinação dos resultados da derrota da equipe nacional para a Sérvia por 3 a 0 e pelo triunfo da República Checa sobre a China pelo mesmo placar.

Esta foi a pior campanha do time nacional, onde o Brasil obteve a sua pior colocação contando os torneios masculino e feminino.

Fora das oitavas de final, a seleção brasileira não ficou entres as 16 melhores equipes que continuam no Mundial. Assim, na melhor das hipóteses, os brasileiros poderão figurar no 17º posto após a definição dos últimos compromissos desta primeira fase que ainda não ocorreram. Até então, a pior colocação do Brasil em Mundiais foi um 11º lugar em 1956 no masculino.

Na madrugada desta quinta-feira, o Brasil sofreu a sua primeira derrota no torneio ao ser superado pela Sérvia por 3 sets a 0, parciais de 22/25, 20/25 e 22/25. A equipe jogou de luto pela morte de Maria Ângela Resende, mãe do técnico Bernardinho.

Nesta primeira fase, os brasileiros estrearam com vitória sobre a China por 3 a 1 e voltaram a triunfar superando a República Checa pelo placar de 3 a 0. No entanto, o revés no último jogo acabou eliminando a equipe nacional. O time do técnico Bernardinho terminou a sua campanha na terceira colocação do Grupo H. Assim, Sérvia e República Checa passaram às oitavas enquanto a China também volta para casa mais cedo.

