Botafogo-SP e Operário-PR abrem 27ª rodada da Série B em duelo de opostos

A 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial na noite desta quinta-feira, quando a partir das 19h, o Botafogo tenta se recuperar na competição nacional diante do Operário-PR, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).

Com 28 pontos e vindo de duas derrotas consecutivas para Athletico-PR (3 a 1) e Athletic-MG (2 a 0), o time paulista ocupa a 16ª colocação da tabela de classificação e tem apenas um de vantagem para o América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento.

Do outro lado, com 35, os paranaenses chegam com uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, mas com dois empates consecutivos, com América-MG e Cuiabá, ambos por 1 a 1. Os tropeços fizeram o time de Ponta Grossa estacionar na 12ª posição da tabela, seis atrás da Chapecoense, primeiro time no G-4 - zona de acesso.

No lado do Botafogo, o técnico Allan Aal não poderá contar com o meia Leandro Maciel, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Athletic. A tendência é de que Marquinho jogue como titular novamente, com Wesley Dias voltando de suspensão para fazer dupla com Gabriel Bispo no meio de campo.

O clube precisa aguardar a situação do volante Jhony Douglas, que está no departamento médico. Neste ano, Maciel soma 36 jogos pelo time paulista, com cinco gols e uma assistência.

Alex também terá um desfalque certo para o duelo. O atacante André Dantas, que entrou no segundo tempo no empate com o Cuiabá, foi expulso e está fora do time do Operário para a partida. Entretanto, o time paranaense deve ir a campo com a mesma base da última rodada.