Botafogo-SP busca o empate no fim diante do Operário, mas pode voltar ao Z-4 da Série B

Na luta contra o rebaixamento, o Botafogo-SP buscou o empate por 1 a 1 na reta final diante do Operário-PR em jogo isolado desta quinta-feira na Série B, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Abrindo a 27ª rodada, o time paulista pode voltar a frequentar a zona de rebaixamento depois de quatro rodadas fora.

Chegando ao terceiro jogo sem vencer, o Botafogo aparece em 17º, sendo o primeiro time fora da zona de descenso, com 29 pontos, porém pode ser ultrapassado ao fim da rodada por América-MG e Volta Redonda, ambos com 27.

Já o Operário desperdiçou a chance de se aproximar do pelotão de cima. Apesar de estar a seis jogos sem perder, chegou ao terceiro empate seguido, ocupando a 12ª colocação, com 36 pontos.

Mesmo jogando como visitante, o Operário foi quem tomou as rédeas da partida. Com mais posse de bola, contou com a displicência técnica do Botafogo para criar suas chances. Rodrigo Rodrigues aproveitou a falha da defesa e obrigou boa defesa de Victor Souza.

Com o passar do tempo, a postura do time paranaense aumentava sua postura ofensiva, porém pecava nas finalizações. Quando acertou o alvo, em cabeçada de Neto Paraíba, Victor Souza pegou em cima da linha. De tanto insistir, o Operário abriu o placar aos 44 minutos, em chute de Daniel Amorim, que desviou no meio do caminho.

Na segunda etapa, o Botafogo mudou de postura e conseguiu explorar os lados do campo. Com mais mobilidade, chegou até abrir o placar com Marquinho, mas o tento foi anulado por impedimento. Ao contrário, o Operário voltou com o freio de mão puxado, concentrando em se defender e pouco frequentando o campo de ataque.

O time paulista imprimia uma boa velocidade, mas com muitos erros de passe na hora de concluir as jogadas. Até que aos 38 minutos, em chute despretensioso de Jhony Douglas, Jefferson Nem pegou a bola e bateu para deixar tudo igual. Na reta final, o Operário acordou, mas a cabeçada de Índio parou no travessão.

A dupla volta a campo na próxima semana, mais precisamente na quarta-feira. Às 19h, o Botafogo visita o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), enquanto às 20h, o Operário-PR recebe o Amazonas no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 OPERÁRIO-PR

BOTAFOGO - Victor Souza; Wallison (Jeferson), Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Wesley Dias (Jhony Douglas), Matheus Barbosa (Matheus Régis) e Marquinho; Gabriel Barros (Robinho), Carrillo (Guilherme Queiróz) e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal.

OPERÁRIO-PR - Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio, Zuluaga (Thiago Medeiros), Neto Paraíba (Thiaguinho) e Pedro Vilhena (Kauã Gomes); Rodrigo Rodrigues (Kleiton) e Daniel Amorim (Vinícius Mingotti). Técnico: Alex Souza.

GOLS - Daniel Amorim, aos 44 minutos do primeiro tempo. Jefferson Nem, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlos Eduardo, Gabriel Risso, Wesley Dias, Matheus Barbosa, Daniel Amorim, Zuluaga e Thiaguinho.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).