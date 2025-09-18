Botafogo-SP busca empate no fim contra o Operário-PR, mas segue ameaçado pelo Z4 da Série B

Nesta quinta-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP não conseguiu aproveitar o fator casa e apenas empatou contra Operário-PR por 1 a 1, em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol do Fantasma saiu nos acréscimos do primeiro tempo, em chute de Daniel Amorim que desviou em Carlos Eduardo e enganou o goleiro Victor Souza. Os paulistas, porém, empataram no final do segundo tempo, com tento de Jefferson Nem.

Situação da Tabela

Com o tropeço em casa, o Botafogo-SP segue ameaçado pela zona de rebaixamento e perde a chance de abrir vantagem sobre o Z4, ficando na 16ª posição, com 29 pontos - dois a mais em relação ao América-MG, que abre a zona da degola. Já o Operário-PR se mantém na 12ª colocação, com 36 unidades.

? Resumo do jogo

? Botafogo-SP 1 x 1 Operário-PR ?



? Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 27ª rodada



?? Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto



? Data: 18 de setembro de 2025 (quinta-feira)



? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gol



? Daniel Amorim, aos 46' do 1ºT (Operário-PR)



? Jefferson Nem, aos 43? do 1ºT (Botafogo-SP)

Como foi o jogo?

O Operário dominou amplamente a etapa inicial e criou as principais chances. Rodrigo Rodrigues e Pedro Vilhena assustaram logo nos primeiros minutos, enquanto Neto Paraíba e o próprio Daniel Amorim obrigaram Victor Souza a trabalhar. A insistência premiou os visitantes aos 46 minutos, quando Daniel Amorim arriscou de fora da área e contou com desvio em Carlos Eduardo para marcar o único gol da partida.

Na volta do intervalo, o Botafogo-SP tentou reagir. Guilherme Queiróz e Marquinho tiveram boas oportunidades, mas esbarraram na forte marcação paranaense e nas defesas do goleiro Elias. O Tricolor até chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Porém, aos 43 minutos, o empate dos paulistas finalmente aconteceu. Após chute cruzado de Jhony Douglas, a bola ficou à disposição do atacante Jefferson Nem, que aproveitou o vacilo da defesa, ajeitou rápido e finalizou com força para deixar tudo igual no Santa Cruz.

39? - 2T ? | BFSA 1 x 1 OPE O Botafogo chega ao empate. Após chute cruzado de Jhony Douglas da meia lua, Jefferson Nem domina na marca do pênalti, ajeita e fuzila. A bola bate no travessão e entra. Vamos, Fogão!???? pic.twitter.com/fbaD2u5VPo ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) September 18, 2025

Próximos jogos

? Botafogo-SP



Visita o CRB, na próxima qurta-feira (24), no Estádio Rei Pelé, às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B.

? Operário-PR



Recebe o Amazonas, na próxima qurta-feira (24), no Estádio Germano Kruger, às 20h (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B.

