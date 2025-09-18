Lavieri: Botafogo é a maior decepção da temporada, e Textor é o culpado

O Botafogo errou o planejamento e é a maior decepção da temporada do futebol brasileiro, avalia Danilo Lavieri no De Primeira, do Canal UOL.

O colunista destaca que o Fogão foi o segundo clube que mais gastou em 2025, só atrás do Palmeiras, e corre risco de não jogar Libertadores nem Copa do Brasil ano que vem.

O Textor fez uma aposta num ano que o Botafogo só gastou menos do que o Palmeiras. É muito dinheiro, não é pouco. A gente quase que esquece disso, é muito dinheiro. Gastou mais do que o Flamengo. E aí ele contratou um técnico que nunca tinha sido técnico, que nem jogador de futebol era e que a principal experiência era ser auxiliar do pai na carreira. Nada contra ser auxiliar do pai, mas ele não tinha uma grande experiência para assumir um projeto do tamanho do Botafogo. Danilo Lavieri

O Botafogo não se classificou para a Copa do Brasil por meio do estadual e agora depende de uma vaga na Libertadores para ter essa vaga. Se não conseguir, se continuar tropeçando, o Botafogo está muito mais próximo de sair da zona de Libertadores do que entrar para o G4, em questão de pontos. Então, é muito risco e aí se o Botafogo não ficar na Libertadores, ele simplesmente vai jogar ano que vem o estadual, Brasileiro e Sul-Americana. Não joga Copa do Brasil e não joga Libertadores. Danilo Lavieri

Lavieri aponta John Textor como o principal responsável pela situação do Botafogo na temporada.

Para mim, o Textor é o culpado. Sim, o Ancelottinho tem a sua responsabilidade, mas se eu tiver que colocar uma pessoa, é o Textor como primeiro culpado, como segundo culpado e como terceiro culpado. Danilo Lavieri

No momento, o Botafogo é a maior decepção do futebol brasileiro. Danilo Lavieri

