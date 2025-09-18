Bisping afirma que Dana White está certo em desconfiar de Jon Jones

O ex-campeão do UFC e atual comentarista Michael Bisping saiu em defesa de Dana White após o presidente da organização demonstrar reservas quanto à participação de Jon Jones no evento especial do Ultimate, que deve ser realizado na Casa Branca em 2026. Durante um episódio recente do podcast 'Believe You Me', o britânico afirmou compreender a posição do dirigente, que classificou como "uma em um bilhão" as chances de escalar o ex-detentor dos cinturões meio-pesado (93 kg) e pesado para o card.

A desconfiança tem origem na decisão do atleta de se afastar da competição e abrir mão do cinturão da divisão até 120 kg, pouco antes da esperada unificação contra Tom Aspinall. A movimentação foi recebida com frustração, especialmente após todo o investimento da organização em promover o atleta.

"Eu não o culpo. Você não pode culpar o cara. O que ele fez? Promoveu o Jones, manteve a palavra. 'Esse é o número 1 peso por peso.' Eles até fizeram aquele vídeo promocional. Deram a ele US$ 30 milhões, aparentemente (para enfrentar o Aspinall). Não sei se isso é verdade, mas é o número que estão comentando", declarou Bisping, antes de continuar.

"E então, no fim das contas, ele decide mandar um 'duplo dedo do meio', vai para a Tailândia, curtir a vida, bagunça com todo mundo, deixa o Tom esperando sabe-se lá quanto tempo. Aí, quando uma grande oportunidade como o UFC na Casa Branca aparece, ele diz: 'Oh, oh, pera aí, pera aí, também quero participar.' Se fosse comigo, eu diria: 'Vai se f***'", completou o ex-lutador, sem poupar palavras.

Provação

A situação ganhou novos contornos com a notícia de que Jones, após anunciar sua aposentadoria e viajar para a Ásia, retornou ao programa de testagem antidoping apenas duas semanas depois de "encerrar" a carreira. O timing levantou questionamentos sobre o real comprometimento do lutador com a organização.

"Se eu fosse o Dana, diria: 'Certo, você quer lutar na Casa Branca? Prove isso. Lute antes. Você é um peso-pesado, não precisa bater peso, a luta na Casa Branca não vai acontecer antes de junho do ano que vem", sugeriu Bisping.

Apesar de o CEO do UFC ter afirmado que recebeu um pedido de desculpas de Jones, sua posição segue firme. Para o comentarista, se o veterano deseja mesmo integrar o card presidencial, precisará mostrar isso com ações dentro do octógono.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok