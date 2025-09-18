Topo

Bia Haddad perde match point, cai para alemã e é eliminada nas oitavas em Seul

Bia Haddad é eliminada nas oitavas de final do WTA de Seul - MARCELLO ZAMBRANA/AGIF
18/09/2025 08h15

Após 3h30 de partida, Bia Haddad Maia foi eliminada, hoje, do WTA 500 de Seul. Depois de ter o match point a seu favor, a brasileira sucumbiu e foi derrotada pela alemã Ella Seidel, 105ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/4), 7/6 (7/3) e 7/5. Seidel vai enfrentar a russa Ekaterina Alexandrova na próxima fase.

A brasileira já havia sofrido na fase anterior, quando sofreu um mal-estar e precisou se superar para confirmar o favoritismo diante da sul-coreana Dayeon Back (306º do mundo). Com a eliminação, Bia deve sofrer uma queda brusca de 15 posições no ranking, caindo de 27º para 40º.

Bia também está inscrita na na chave de duplas para competir ao lado da alemã Laura Siegemund. A estreia será contra a indonésia Aldila Sutjiadi e a mexicana Giuliana Olmos.

Como foi o jogo

A partida começou com a alemã quebrando o serviço da brasileira, que reagiu e definiu a vantagem no tie-break. Bia impôs seu ritmo, garantiu a parcial por 7/4 e abrindo saiu frente da partida.

A segunda etapa também foi decidida no tie-break, desta vez com vantagem para a alemã. Seidel venceu por 7 a 3 no desempate, fechando a parcial em 7/6 e forçando a disputa do terceiro e decisivo set.

Na etapa decisiva, Bia abriu 4 a 1 e manteve a vantagem para 5 a 3, quando teve a chance de sacar para a vitória, mas a alemã salvou o match point e devolveu a desvantagem. A brasileira pediu atendimento a um game do fim e colocou uma proteção no joelho. A alemã igualou o placar e fechou o serviço em seguida.

