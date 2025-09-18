Bia Haddad desiste do torneio de duplas em Seul após lesão no joelho

Por conta de uma lesão no joelho, a tenista Bia Haddad retirou-se da chave de duplas do WTA 500 de Seul de tênis, que jogaria ao lado da alemã Laura Siegemund. A desistência veio após derrota nas oitavas de final do torneio de simples para Ella Seidel, também da Alemanha.

Assim, Bia e Laura, dupla cabeça de chave número 2 do campeonato, concederam vitória por W.O. à parceria formada entre a mexicana Giuliana Olmos e a indonésia Aldila Sutjiadi, que avançaram diretamente às quartas de final.

No ano passado, a paulistana foi campeã do WTA 500 de Seul após vencer a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 1. Com a derrota deste ano, Bia não conseguiu defender os pontos conquistados em 2024 e deixou o top-30 do ranking mundial de simples.

Calendário

O próximo compromisso no calendário de Bia Haddad é o WTA 1000 de Beijing, que acontece entre os dias 24 de setembro e 5 de outubro.