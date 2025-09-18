Bia Haddad cai em Seul e sofrerá queda significativa no ranking

A brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada nesta quinta-feira (18) nas oitavas de final do WTA 500 de Seul, em mais um resultado que confirma a fase instável de sua temporada. Atual campeã do torneio, a número 1 do Brasil caiu diante da alemã Ella Seidel, 105ª colocada no ranking mundial, em uma partida equilibrada definida em três sets: 6/7 (4), 7/6 (3) e 7/5.

A derrota tem impacto direto na classificação da paulistana, que perderá 440 pontos por não defender o título do ano passado. Com isso, Bia deve cair para a 40ª colocação na próxima atualização do ranking da WTA, bem longe de sua melhor posição, o 10º lugar, alcançado em junho de 2023.

O revés também simboliza a continuidade de uma temporada difícil para Haddad. Em 2025, a brasileira soma apenas 15 vitórias em 40 partidas disputadas, desempenho considerado muito abaixo das expectativas para uma jogadora de seu nível técnico e histórico.

Próximos desafios

Do outro lado da chave, a jovem Seidel, de apenas 19 anos, segue surpreendendo. Após superar Bia, ela enfrentará nas quartas de final a russa Ekaterina Alexandrova, atual 11ª do mundo, em busca de uma vaga na semifinal.

Por sua vez, Bia Haddad irá se concentrar na disputa de duplas em Seul.