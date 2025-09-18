Benfica confirma retorno do técnico José Mourinho

LISBOA (Reuters) - O clube português Benfica nomeou José Mourinho como treinador pela segunda vez, disse seu presidente Rui Costa nesta quinta-feira.

O ex-técnico de Chelsea, Real Madrid, Manchester United e Inter de Milão, que deixou o Fenerbahçe, da Turquia, em agosto, começou sua carreira de treinador no Benfica.

"Minha promessa é: Vou viver para o Benfica, viver para a minha missão", disse Mourinho aos repórteres no campo de treinamento do clube no Seixal, perto de Lisboa.

"Eu não sou importante -- o Benfica é importante, os torcedores do Benfica são importantes. Estou aqui para servir."

O contrato de Mourinho se estende até o final da temporada 2026/27, mas ambas as partes se reservam o direito de cancelá-lo até 10 dias após o último jogo desta temporada, afirmou o clube em um documento enviado ao órgão regulador do mercado de ações.

(Reportagem de Sergio Gonçalves)