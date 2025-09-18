Topo

Esporte

Benfica confirma retorno do técnico José Mourinho

18/09/2025 12h20

LISBOA (Reuters) - O clube português Benfica nomeou José Mourinho como treinador pela segunda vez, disse seu presidente Rui Costa nesta quinta-feira.

O ex-técnico de Chelsea, Real Madrid, Manchester United e Inter de Milão, que deixou o Fenerbahçe, da Turquia, em agosto, começou sua carreira de treinador no Benfica.

"Minha promessa é: Vou viver para o Benfica, viver para a minha missão", disse Mourinho aos repórteres no campo de treinamento do clube no Seixal, perto de Lisboa.

"Eu não sou importante -- o Benfica é importante, os torcedores do Benfica são importantes. Estou aqui para servir."

O contrato de Mourinho se estende até o final da temporada 2026/27, mas ambas as partes se reservam o direito de cancelá-lo até 10 dias após o último jogo desta temporada, afirmou o clube em um documento enviado ao órgão regulador do mercado de ações.

(Reportagem de Sergio Gonçalves)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Fortaleza anuncia Fred, ídolo do Fluminense, como técnico da base

De volta ao Benfica, Mourinho se declara ao clube e rejeita rótulo de ultrapassado

"Levo isso dia após dia", diz lenda do tênis Bjorn Borg sobre luta contra câncer

Após 25 anos, Benfica anuncia retorno do técnico José Mourinho

Ronaldo avalia SAF como melhor caminho para o Corinthians, mas volta atrás em participação

Abel Ferreira chega a 200 vitórias pelo Palmeiras; veja números

Hamilton diz que vitória nesta temporada parece "improvável", mas ainda espera um pódio

Gregory Robocop enfrenta Roman Kopylov no UFC 322, em novembro

Flick confia em Rashford em ausência de Yamal no Barcelona

Palmeiras supera PSG e é visitante mais temido do mundo em 25; veja ranking

Brasil é eliminado com triunfo da República Checa e faz sua pior campanha no Mundial de vôlei