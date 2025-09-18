Topo

Assistir LDU x São Paulo ao vivo pela Libertadores: veja onde vai passar o jogo

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 18h30

O São Paulo encara a LDU na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A transmissão ao vivo da partida será feita pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O São Paulo chega às quartas de final após eliminar o Atlético Nacional. O Tricolor empatou os dois jogos e precisou das penalidades para eliminar os colombianos.

A LDU avançou ao eliminar o Botafogo nas oitavas. A equipe equatoriana perdeu a partida de ida por 1 a 0, mas venceu por 2 a 0 jogando em Quito.

O duelo de volta acontece no dia 25/9 no Morumbis. Quem avançar no confronto enfrenta Palmeiras ou River Plate nas semifinais do mata-mata.

LDU x São Paulo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 18 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Casa Blanca, em Quito (EQU)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

