Asencio, do Real Madrid, será julgado por supostamente compartilhar vídeo sexual sem consentimento

18/09/2025 11h43

MADRI (Reuters) - O zagueiro do Real Madrid Raúl Asencio será julgado sob a acusação de supostamente compartilhar um vídeo de conteúdo sexual sem consentimento, disse um tribunal na ilha espanhola de Gran Canária na quinta-feira.

Três membros da equipe de base do Real Madrid também comparecerão perante o juiz, acusados de gravar e compartilhar vídeos sexuais de duas adolescentes -- uma delas menor de idade -- em um clube de praia de Gran Canária em junho de 2023, acrescentou o tribunal.

Os direitos das mulheres se tornaram um tema particularmente sensível na Espanha desde o escândalo do beijo indesejado do ex-chefe de futebol do país, Luis Rubiales, na jogadora da seleção Jenni Hermoso, após a final da Copa do Mundo de 2023.

A promotoria está buscando uma pena de prisão de 2-1/2 anos para Asencio, de 22 anos, por dois crimes contra a privacidade desde que ele recebeu a gravação e a mostrou a um amigo, de acordo com documentos judiciais.

Uma das mulheres acusa os quatro jogadores, enquanto a outra vítima deixou Asencio, que era jogador do time juvenil do Real na época do incidente, fora de sua acusação.

Asencio, que negou as alegações, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito ao Real Madrid.

Dois dos outros três jogadores acusados não atuam mais pelo clube.

Em uma declaração em maio, o jogador disse que não se envolveu em comportamento que violasse os direitos das mulheres à privacidade e à liberdade sexual, e que ele foi acusado apenas de permitir que outra pessoa assistisse brevemente a uma filmagem.

(Reportagem de Emma Pinedo)

