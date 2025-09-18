Após tropeço em casa, Davide Ancelotti diz respeitar vaias do torcedor do Botafogo
Depois de abrir 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, o Botafogo sofreu um apagão no segundo tempo e viu o Mirassol empatar o duelo em 3 a 3, em jogo válido pelo Brasileirão, nesta quarta-feira. O técnico Davide Ancelotti, vaiado ao fim do jogo, disse entender o comportamento do torcedor.
"As coisas mudarão com resultados, e não com palavras. Com resultados, ganhar jogos e jogar bem, apenas. É trabalhar para que o time jogue nos 90 minutos o que jogou no primeiro tempo. Assim, jogando bem, o torcedor vai voltar a acreditar nesse time. Se jogarmos como no segundo tempo, posso compreender o torcedor", disse Ancelotti.
"A pressão é normal, eu sei que meu trabalho é julgado pelos resultados. Temos sempre que respeitar a opinião da torcida. Sei o trabalho que estou fazendo, já vivi momentos de pressão estando com meu pai. Sei o que quero fazer. Estamos vivendo um momento de maus resultados e temos que melhorar, porque esse time sabe jogar bem", terminou Ancelotti.
Foto: Divulgação / Botafogo
- Com 36 pontos em 22 jogos, o Botafogo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. O próximo duelo na equipe na competição é neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, contra o Atlético-MG.