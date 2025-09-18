Após 25 anos, Benfica anuncia retorno do técnico José Mourinho

Topo

O Benfica está de treinador novo. A equipe anunciou nesta quinta-feira o retorno de José Mourinho, renomado treinador português que fez história no continente europeu com passagens por clubes como Real Madrid, Chelsea, Porto e Inter de Milão. O comandante treinou o time do Estádio da Luz em 2000.

Após assinar contrato e ser anunciado, Mourinho garantiu estar muito motivado ao voltar ao clube benfiquista após 25 anos.

"São 25 anos, mas não venho aqui para celebrar a minha carreira. Já tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do mundo e afirmo, como representante dos milhões de benfiquistas que existem nesse mundo, que nenhum dos outros gigantes clubes que tive a oportunidade de treinador me fez me sentir mais honrado, mais responsabilizado e mais motivado do que ser o treinador do Benfica", disse Mourinho.

Crise no Benfica

Após a derrota em casa para o Qarabag na última terça-feira, pela Liga dos Campeões, o Benfica optou por demitir o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo. Ele era criticado principalmente pelo futebol apresentado pela equipe.

Por sua vez, Mourinho não trabalhava em Portugal desde 2004, quando fez um trabalho histórico no Porto, quando conduziu o clube ao título da Liga dos Campeões.

Mourinho fará sua estreia pelo Benfica já neste fim de semana. No domingo, o clube do Estádio da Luz visita o AVS, às 14h (de Brasília), pelo Campeonato Português.

