Alex Sandro e Jorginho estão fora do jogo entre Flamengo e Estudiantes

Jorginho em ação durante Flamengo x Espérance, duelo do Mundial - Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images
Jorginho em ação durante Flamengo x Espérance, duelo do Mundial Imagem: Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images
Bruno Braz
Do UOL, no Rio de Janeiro

18/09/2025 18h29

O Flamengo divulgou sua lista de relacionados para a partida contra o Estudiantes (ARG), hoje, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, e os desfalques confirmados são o lateral esquerdo Alex Sandro e o volante Jorginho.

O que aconteceu

Alex Sandro se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. Ele já realiza trabalhos no campo, mas ainda com o acompanhamento da fisioterapia.

Jorginho, por sua vez, segue com um incômodo muscular. Exames não apontaram lesão no jogador, apenas um edema, mas ele ainda sente dores e o Flamengo optou por preservá-lo. O volante também já faz atividades no campo com os fisioterapeutas.

Bruno Henrique e Varela retornam

As boas notícias ficam por conta de Bruno Henrique e Varela. Ambos também foram desfalques na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante tinha um incômodo na coxa direita e foi poupado mesmo estando liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD decidiu conceder um efeito suspensivo de seus 12 jogos de gancho enquanto o recurso do Flamengo não é julgado no Pleno sobre as denúncias de envolvimento em manipulação de resultados.

Já Varela retornou da Data Fifa com uma pubalgia. Seu retorno foi antecipado pela seleção do Uruguai para que ele pudesse tratar a lesão no Ninho do Urubu. O lateral tem chances de ser titular, hoje, diante dos argentinos.

