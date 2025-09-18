Alex Poatan minimiza pressão para a revanche contra Ankalaev no UFC 320

A contagem regressiva para o UFC 320, marcado para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), já começou, e a atração principal da noite será a aguardada revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev, válida pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg). No entanto, se engana quem pensa que o brasileiro entra pressionado para esse novo capítulo diante do rival russo.

Em entrevista ao jornal 'Lance', 'Poatan' deixou claro que o peso da ocasião não o afeta. Para o ex-campeão das divisões dos médios (84 kg) e meio-pesados, tudo o que precisava ser provado já foi conquistado ao longo de sua trajetória - dentro e fora do octógono.

"Sei que as pessoas falam muita coisa e esperam muito, mas a realidade é que já conquistei muita coisa nas artes marciais e no UFC. Então não sinto essa pressão porque já alcancei o que tinha para alcançar. Seria diferente se eu estivesse no começo da carreira, prestes a conquistar algo. Mas já cheguei lá, já fiz história, então não é uma pressão para mim", afirmou o striker paulista.

Clima de revanche

O novo encontro com Ankalaev será uma reedição da luta realizada em março, encerrada com uma vitória polêmica para o russo. O desfecho contestado acirrou ainda mais a rivalidade entre os dois, que seguiram trocando farpas em entrevistas e redes sociais nos meses seguintes.

Apesar disso, Poatan garante que chega ao combate com a mesma mentalidade de sempre: foco, confiança e tranquilidade diante das expectativas do público e da mídia. Com o cinturão novamente em disputa, o experiente lutador evita o peso da revanche e aposta na própria maturidade para buscar a redenção no UFC 320.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok