Abel valoriza vitória do Palmeiras sobre o River no Monumental, mas destaca: "Faltam mais 90 minutos"

O Palmeiras levará uma vantagem na bagagem na viagem de Buenos Aires a São Paulo. Nesta quarta-feira, o Verdão venceu o River Plate por 2 a 1, no Estádio Más Monumental, e saiu na frente por uma vaga na semifinal da Libertadores. O técnico Abel Ferreira destacou principalmente o primeiro tempo feito por sua equipe na casa do rival, mas chamou atenção para a disputa que tem mais 90 minutos pela frente.

"Acho que temos trabalhado muito ao longo desses últimos 15 dias, preparando os jogadores para esse jogo. Foi uma pena o Andreas ter ido para a Seleção, mas faz parte, treinou pouco conosco. Em função do que eram as possibilidades, sabíamos que nosso adversário podia jogar no 3-5-2, que é um sistema que gosto muito. Acho bem ofensivo. Foi assim que o nosso adversário começou. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa, em posse de bola, oportunidades, bola na trave", avaliou o treinador.

Andreas Pereira, recém-chegado ao clube, começou entre os titulares pela primeira vez. O camisa 8 já deu boa resposta e deu assistência para o gol de Gustavo Gómez, aos cinco minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o camisa 8 cobrou falta perigosa e quase deu outro passe a gol para Evangelista, que acertou a trave. Vitor Roque, aos 43 da etapa inicial, fez o segundo do Verdão.

"Entramos muito bem. Chegamos com mérito à vantagem de 2 a 0. Na segunda parte, o adversário voltou a jogar no 4-4-2. Perdemos um encaixe no meio-campo no lado direito. Nosso adversário criou superioridade, tivemos que sofrer um pouquinho, defender um pouco mais baixo. O futebol tem dessas coisas. Não foi pelos arremates ou pelas oportunidades que o adversário criou. Tivemos que defender mais um pouquinho, normal. Jogar contra o River em sua casa, estádio cheio. Um resultado que viemos à procura. Sacar daqui um bom resultado para depois procurar fechar em nossa casa era nosso objetivo"

Com a vantagem no placar, o Palmeiras passou a administrar o jogo, mas acabou sofrendo um pouco na segunda etapa. Quarta diminuiu o prejuízo para os argentinos, aos 39 da etapa final, contando com um desvio em Emiliano Martínez. Nos últimos minutos, Borja quase empatou.

Mais 90 minutos pela frente

O Palmeiras volta a enfrentar o River Plate na próxima quarta-feira. O compromisso está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. A equipe de Abel Ferreira pode jogar apenas pelo empate para avançar à semifinal.

"Claro que é uma vitória importante, mas não passa disso, de ser um bom resultado aqui. Agora vamos ter a segunda parte em nossa casa. Apesar de estarmos reformulando o elenco desde o início do ano, com jogadores chegando, temos lutado pelas competições nas primeiras posições. Foi assim no Paulistão, no Mundial. Temos tido bom desempenho na Libertadores. Parece fácil, temos que aculturar esses jogadores, à exigência que é jogar no Palmeiras, um clube que sabemos que a paciência é curta. Estamos trabalhando muito bem. Saíram 16 jogadores e entraram 17", declarou Abel.

"Desde que sou treinador, essa equipe sempre lutou para ganhar em todos os jogos e em todas as competições, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas lutamos sempre para ganhar, como foi hoje. Nosso propósito era vir aqui um estádio difícil, contra um adversário muito qualificado, um estádio espetacular, torcida a puxar do início ao fim. Jogamos também contra o público, mas também ouvimos os de verde, é bom para nos dar força. E agora faltam mais 90 minutos em nossa casa", finalizou.