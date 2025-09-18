Abel não empolga com vitória e justifica escalação e mudanças: '8 anos no curso de treinador'

O técnico Abel Ferreira está longe de acreditar que a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o River Plate aproxime o clube da semifinal da Libertadores. O treinador aponta o jogo de volta, na próxima semana, como crucial diante do gol sofrido no fim da partida de ida.

Por mais que o português tenha elogiado o primeiro tempo, em que o Palmeiras dominou as ações e abriu 2 a 0, ele limitou a dizer que a partida foi apenas "uma vitória importante".

"Não passa disso. Temos a segunda parte na nossa casa", disse. E ainda amenizou o gosto amargo pela vantagem diminuída no fim. "Nosso adversário criou superioridade aí. Tivemos de sofrer um pouco, defender mais baixo. Futebol tem essas coisas. Tivemos de defender mais um pouco, era normal contra o River Plate na sua casa, estádio cheio", concluiu.

Abel também bancou sua escalação e as alterações feitas durante o jogo. O técnico preferiu colocar Andreas Pereira no lugar de Facundo Torres, formando um trio do camisa 8 ao lado de Aníbal Moreno e Lucas Evangelista.

Durante o desenrolar da partida, entraram Veiga e Torres, nos lugares de Andreas e Roque. Baixando ainda mais o time, Abel optou por Bruno Fuchs no lugar de Lucas Evangelista. Foi no espaço entre a linha defensiva e o meio de campo que Martínez Quarta recebeu livre para descontar o placar.

"Essa é a minha função... Entendo as perguntas sobre quem é reserva, titular. Faz parte do espetáculo da discussão, da discórdia. Profeta do acontecido é muito fácil nós sermos. Eu demorei oito anos para fazer meu curso de treinador, não bastasse a experiência como jogador. Oito anos, quatro de teoria e quatro de prática. Erro e acerto como os outros, mas a minha função é escolher. E entendi que eram os dois (Andreas e Evangelista) de início", disse.

Houve, porém, um tom de bronca para explicar a melhora do River Plate no segundo tempo. "Fizemos um primeiro tempo muito bom e conquistamos com mérito a vantagem de 2 a 0. No segundo, nosso adversário trocou de sistema, com um 4-4-2 diamante. Perdemos um encaixe no meio-campo no lado direito. Quem tinha de sair no Acuña não era quem tinha de ir. O jogador, quando saía, ia tarde", lamentou.

A partida de volta será na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Antes, o Palmeiras joga pelo Brasileirão, no sábado, às 21h, contra o Fortaleza na capital paulista. No mesmo dia, o River Plate visita o Atlético Tucumán, às 21h15, pelo Campeonato Argentino.