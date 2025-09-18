Topo

Esporte

Abel não empolga com vitória e justifica escalação e mudanças: '8 anos no curso de treinador'

Buenos Aires

18/09/2025 00h55

O técnico Abel Ferreira está longe de acreditar que a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o River Plate aproxime o clube da semifinal da Libertadores. O treinador aponta o jogo de volta, na próxima semana, como crucial diante do gol sofrido no fim da partida de ida.

Por mais que o português tenha elogiado o primeiro tempo, em que o Palmeiras dominou as ações e abriu 2 a 0, ele limitou a dizer que a partida foi apenas "uma vitória importante".

"Não passa disso. Temos a segunda parte na nossa casa", disse. E ainda amenizou o gosto amargo pela vantagem diminuída no fim. "Nosso adversário criou superioridade aí. Tivemos de sofrer um pouco, defender mais baixo. Futebol tem essas coisas. Tivemos de defender mais um pouco, era normal contra o River Plate na sua casa, estádio cheio", concluiu.

Abel também bancou sua escalação e as alterações feitas durante o jogo. O técnico preferiu colocar Andreas Pereira no lugar de Facundo Torres, formando um trio do camisa 8 ao lado de Aníbal Moreno e Lucas Evangelista.

Durante o desenrolar da partida, entraram Veiga e Torres, nos lugares de Andreas e Roque. Baixando ainda mais o time, Abel optou por Bruno Fuchs no lugar de Lucas Evangelista. Foi no espaço entre a linha defensiva e o meio de campo que Martínez Quarta recebeu livre para descontar o placar.

"Essa é a minha função... Entendo as perguntas sobre quem é reserva, titular. Faz parte do espetáculo da discussão, da discórdia. Profeta do acontecido é muito fácil nós sermos. Eu demorei oito anos para fazer meu curso de treinador, não bastasse a experiência como jogador. Oito anos, quatro de teoria e quatro de prática. Erro e acerto como os outros, mas a minha função é escolher. E entendi que eram os dois (Andreas e Evangelista) de início", disse.

Houve, porém, um tom de bronca para explicar a melhora do River Plate no segundo tempo. "Fizemos um primeiro tempo muito bom e conquistamos com mérito a vantagem de 2 a 0. No segundo, nosso adversário trocou de sistema, com um 4-4-2 diamante. Perdemos um encaixe no meio-campo no lado direito. Quem tinha de sair no Acuña não era quem tinha de ir. O jogador, quando saía, ia tarde", lamentou.

A partida de volta será na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Antes, o Palmeiras joga pelo Brasileirão, no sábado, às 21h, contra o Fortaleza na capital paulista. No mesmo dia, o River Plate visita o Atlético Tucumán, às 21h15, pelo Campeonato Argentino.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Dono da posição? Alicia e PVC exaltam Andreas titular no Palmeiras

Abel não empolga com vitória e justifica escalação e mudanças: '8 anos no curso de treinador'

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

Abel valoriza vitória do Palmeiras sobre o River no Monumental, mas destaca: "Faltam mais 90 minutos"

'Espetacular' e 'baixamos o ritmo': Jogadores do Palmeiras avaliam vitória

PVC: 'River Plate ainda não perdeu como visitante no ano'

Brasil é dominado, cai para Sérvia e pode ser eliminado do Mundial de Vôlei

Palmeiras: Abel explica escalação surpresa de Andreas e lamenta convocação

Palmeiras: Abel mexeu mal? Colunistas debatem 2º tempo ruim contra River

Cuello, do Atlético-MG, passará por cirurgia após sofrer grave lesão em jogo contra o Bolívar

Andreas Pereira dá 1ª assistência pelo Palmeiras e analisa vitória sobre o River: "Jogo difícil"