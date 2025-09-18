Abel Ferreira chega a 200 vitórias como técnico do Palmeiras; veja números

Além da vantagem nas quartas de final da Libertadores, o técnico Abel Ferreira tem mais um motivo para comemorar a vitória do Palmeiras sobre o River Plate, por 2 a 1, na última quarta-feira, no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires, na Argentina. O triunfo foi o 200º do treinador no comando do Verdão.

O português encurtou a distância para Felipão, mas segue como o quarto técnico com mais vitórias na história do Palmeiras. Scolari ocupa o terceiro posto do ranking, com 237 triunfos, atrás apenas de Vanderlei Luxemburgo (244) e Oswaldo Brandão (327).

Abel Ferreira chega a mais uma marca no comando do #MaiorCampeãoDoBrasil! Obrigado, mister! ?? pic.twitter.com/IZkg9Jo3ep ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 18, 2025

Ao todo, Abel soma 342 partidas pelo clube palestrino, sendo 200 vitórias, 81 empates e 61 derrotas, com aproveitamento de 66%. No período, o time alviverde marcou 566 gols e sofreu 269.

O treinador faz parte do capítulo mais vencedor da história do clube. Desde que chegou, em 2020, o Palmeiras conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), três Paulistas (2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Fortaleza (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário : 20/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

: 20/09 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo