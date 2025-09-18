Abel dá novo golpe na Argentina com Andreas maestro e spoiler no pré-jogo

O Palmeiras não sabe o que é perder na Argentina com o técnico Abel Ferreira. Com a vitória sobre o River de ontem, são seis jogos: quatro vitórias e dois empates.

O triunfo alviverde foi construído com requintes de crueldade. Abel usou Andreas Pereira como arma-secreta e ainda mostrou para Gallardo no aquecimento o que estava por vir.

O que aconteceu

Abel afirmou em entrevista coletiva que, antes da vitória, foi questionado pela imprensa argentina na chegada ao estádio se tinha alguma carta na manga para surpreender Gallardo. O técnico surpreendeu ao escalar Andreas Pereira entre os titulares, e a novidade já surtiu efeito logo aos 6 minutos do 1º tempo com a assistência do camisa 8 para Gustavo Gómez.

O gol surgiu de um escanteio, e o Palmeiras deu pistas antes da partida de que esse poderia ser um dos caminhos para a vitória. Durante o aquecimento, a comissão técnica ensaiou diversas cobranças de escanteios com Andreas na bola — algo que não acontece normalmente —, e o resultado apareceu.

Abel Ferreira explicou a mudança no treino, mas não quis entregar o jogo com medo dos adversários copiarem.

Não gosto de falar disso porque depois copiam, mas já faço isso há muito tempo [treino de bola parada no aquecimento], não sempre. Os atletas que já jogaram aqui no disseram que íamos jogar em um tapete. Viram a diferença que é jogar em gramado de excelência? É isso. É muita qualidade no gramado e precisávamos adaptar a bola parada, as dinâmicas. Abel Ferreira

Andreas Pereira em ação durante River Plate x Palmeiras, jogo da Libertadores Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Andreas ainda apareceu mais duas vezes: em nova cobrança de escanteio e em uma bela cobrança de falta. Na primeira, Lucas Evangelista desviou de cabeça, e a bola explodiu na trave de Armani. Na segunda, o goleiro fez boa defesa para evitar o gol.

O meio-campista disputou 73 minutos em uma posição mais avançada. O camisa 8 atuou no lugar de Facundo Torres em um setor mais avançado na meia direita e teve boa dinâmica com Aníbal e Evangelista.

Com Andreas como maestro, Abel Ferreira aplicou seu sexto golpe na Argentina: River Plate 0 x 3 Palmeiras (Libertadores 2020), Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras (Libertadores 2021), Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras (Recopa Sul-Americana 2021), Boca Jrs 0 x 0 Palmeiras (Libertadores 2023), San Lorenzo 1 x 1 Palmeiras (Libertadores 2024) e agora o triunfo contra o River.

Gallardo lamentou o resultado da partida, mas reconheceu que o Palmeiras foi superior — principalmente nos primeiros 45 minutos.

Não era uma questão de respeito ao Palmeiras. Eles foram superiores no primeiro tempo. Você tem que parabenizar o adversário; quando eles são superiores e jogam melhor, você tem que parabenizá-los Gallardo

O Alviverde volta a campo no sábado (20), às 21h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Pela Libertadores, o segundo jogo acontece na próxima quarta-feira (24), no mesmo horário, também no Allianz.