Vini Jr. no banco: jornais espanhóis listam motivos para atacante estar no banco do Real Madrid

Vinicius Júnior vive uma situação atípica neste início de temporada pelo Real Madrid. Sob o comando de Xabi Alonso, o atacante não tem a vaga entre os titulares garantidas até aqui. Em cinco jogos na temporada, ele começou a partida entre os reservas em duas ocasiões - incluindo a estreia da equipe merengue na Champions League nesta terça-feira, diante do Olympique de Marselha.

Na entrevista coletiva após a partida, Xabi Alonso tratou de minimizar qualquer atrito que a não titularidade do camisa 7 possa causar. "Estamos em um momento muito exigente e precisamos de todos conectados. As substituições estão tendo um impacto muito positivo nesta temporada", disse o treinador. Vini Jr. entrou no segundo tempo e foi responsável pela jogada que resultou no pênalti da virada do Real, por 2 a 1.

Alguns motivos explicam esse momento do brasileiro na temporada. De acordo com a imprensa espanhola, Xabi Alonso tem apenas Kylian Mbappé como titular absoluto em seus primeiros meses de Real Madrid. "O técnico entende que Vinicius ainda é o diferencial, mas não lhe concede o status de intocável. Ele deve ganhá-lo todo fim de semana", escreveu o Marca.

Além disso, como na partida contra o Olympique, Xabi tem testado outras opções pela ponta-esquerda, mantendo Mbappé como o único jogador centralizado em campo. Nesta terça-feira, 17, Rodrygo iniciou o duelo e ganhou a confiança do treinador espanhol.

O momento de Vini Jr. impacta no seu desempenho e no seu semblante fora do campo. "O Vini elétrico, sorrindo e capaz de levantar o Bernabéu com um simples gesto, parece desligado", escreveu o jornal espanhol. "Para Xabi, Vini tem de estar à altura de sua excelência e, ao mesmo tempo, trabalhar como ninguém", corroborou o As, também da Espanha.

Quando ficou no banco na partida contra o Real Oviedo, Vini Jr. entrou no segundo participou diretamente de dois gols da equipe na vitória por 3 a 0 (um gol e uma assistência). A tendência é que, após amargar a reserva na estreia da Champions League, o camisa 7 ganhe oportunidades em La Liga, continuando o planejamento de Xabi para rodar o elenco.

A próxima partida do Real Madrid será neste sábado, 20, diante do Espanyol, no Santiago Bernabéu. No momento, a equipe lidera o Campeonato Espanhol, com 100% de aproveitamento e quatro vitórias.