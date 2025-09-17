Veja como Dorival pode armar meio-campo do Corinthians sem Rodrigo Garro

O técnico Dorival Júnior terá que quebrar a cabeça para armar o meio-campo do Corinthians no jogo contra o Sport, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque ele não contará com Rodrigo Garro. O argentino sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e deve levar de três a seis semanas para se recuperar.

Quem pode jogar?

Uma das principais opções no elenco é Vitinho. O reforço, inclusive, exerceu a função de Garro na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, no Maracanã.

Neste caso, o jogador atuaria com mais liberdade e um pouco atrás dos dois atacantes, que podem ser Yuri Alberto e Memphis Depay, caso o holandês se recupere de um edema na coxa direita. O sistema com quatro meio-campistas, tendo Vitinho e mais três, seria mantido.

O camisa 10, se estiver à disposição, também pode inverter com Vitinho e jogar como armador. Outras opções para o ataque são Kayke, Dieguinho, Talles Magno e Romero. Os dois primeiros jovens, ainda não se firmaram, enquanto os dois últimos vivem má fase.

Vale lembrar que o garoto Gui Negão, destaque do Corinthians nas últimas partidas, está suspenso e não viaja ao Recife.

Novo esquema?

Outra alternativa para Dorival é uma mudança de esquema da equipe. Ele pode esvaziar o meio-campo e escalar apenas três jogadores no setor, montando o ataque com dois pontas abertos.

Esta possibilidade, embora menos provável, não está descartada e pode ser testada ao longo desta semana.

Dúvidas

Além de Memphis Depay, o Corinthians ainda trata alguns jogadores como dúvidas para a partida diante do Sport.

O volante Raniele está em transição física e pode ser relacionado, a depender de sua evolução. José Martínez, desfalque diante do Fluminense por conta de um trauma no tornozelo, treinou com bola nesta terça-feira e também pode reforçar a equipe.

Charles, com dores no joelho direito, também foi ao gramado, mas fez trabalhos separados e ainda tem situação incerta. As baixas confirmadas são Garro, André Carrillo e Gui Negão.

Já Breno Bidon, que volta da suspensão, e Maycon estão à disposição e devem ser titulares.

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas) Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)