Van Dijk marca no fim, e Liverpool vence Atlético de Madrid em estreia na Champions

O Liverpool estreou na Champions League com vitória nesta quarta-feira ao bater o Atlético de Madrid, por 3 a 2, em Anfield, com dois gols relâmpagos, de Robertson e Salah, e outro no apagar das luzes, de Van Dijk. Llorente balançou as redes duas vezes para os Colchoneros.

A partida marcou a estreia do atacante Alexander Isak pelo Liverpool. O sueco protagonizou a transferência mais cara da história do futebol inglês, sendo vendido pelo Newcastle por 125 milhões de libras (R$ 902 milhões) após uma longa novela.

O Liverpool volta a campo já no próximo sábado, quando terá pela frente o clássico contra o Everton, em Anfield, pelo Campeonato Inglês. Na Liga dos Campeões os Reds entram em ação novamente no dia 30 de setembro, contra o Galatasaray, da Turquia, fora de casa.

O Atlético de Madrid, por sua vez, visita o Mallorca, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol. Na Liga dos Campeões o adversário será o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, também no dia 30 de setembro, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Situação na Tabela

Foi o primeiro jogo das duas equipes na fase de liga da Champions League. Cada time disputará oito partidas buscando a classificação direta para as oitavas de final da competição ou, pelo menos, aos playoffs em que uma vaga nesta próxima fase estará em jogo.

O jogo

O Liverpool teve um início avassalador e aos seis minutos já estava vencendo por 2 a 0. O primeiro gol dos Reds aconteceu aos quatro. Após cobrança de falta de Salah, a bola desviou no lateral esquerdo e morreu no fundo das redes, surpreendendo o goleiro Oblak.

Dois minutos depois, Salah foi mais feliz. O egípcio tabelou com Alexander Isak, invadiu a área e tocou na saída do goleiro, ampliando o placar para o Liverpool e levando Anfield à loucura.

O Atlético de Madrid só conseguiu reagir já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Llorente recebeu de Raspadoni dentro da área, dominou e bateu no cantinho, de bico, "matando" o goleiro Alisson, que se esticou todo, mas não conseguiu fazer a defesa.

No segundo tempo o técnico Diego Simeone promoveu mudanças na equipe do Atlético de Madrid a fim de sair mais para o jogo em busca do empate. Com uma outra postura, os Colchoneros conseguiram equilibrar a disputa, passaram a ficar mais com a bola, mas tiveram dificuldades para infiltrar na defesa do Liverpool.

Em vantagem no placar, os Reds apostaram em um bloco baixo para explorar contra-ataques com um jogo de transição extremamente eficiente, uma vez que conta com velocistas da mais alta prateleira do futebol mundial, como Mohamed Salah, mas foi o Atlético de Madrid quem conseguiu ir às redes novamente com Llorente, que desta vez marcou um golaço ao ficar com a sobra na entrada da área e bater sem deixar a bola cair no chão, surpreendendo o goleiro Alisson.

Mas, antes do apito final, o Liverpool conseguiu retomar a frente no placar com Van Dijk, já nos acréscimos do segundo tempo. Szboszlai cobrou escanteio, e o zagueiro holandês subiu livre da marcação para cabecear no cantinho, sem chances para Oblak, garantindo o suado triunfo aos Reds em Anfield.