UFC 320: Alex Poatan aponta favorito na luta entre Prochazka e Rountree Jr

Protagonista da luta principal do UFC 320, marcado para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira também estará de olho em outro confronto importante do card. Em entrevista à 'Stake Brasil', o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) comentou o duelo entre Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr, dois nomes que já enfrentou - e venceu - no octógono.

Para o striker paulista, que retorna ao cage em revanche contra Magomed Ankalaev na disputa do cinturão, a movimentação de Jiri pode ser um fator determinante. Embora reconheça o talento do norte-americano, 'Poatan' acredita que o estilo imprevisível do tcheco pode dificultar a vida de Rountree.

"Difícil dizer. Acho que o Jiri tem uma movimentação e um jogo de pernas muito bons. O Khalil é muito bom também, mas acho que pode ser complicado pra ele por causa da movimentação do Jiri. Pode ser uma luta dura", avaliou o paulista.

Algoz

Poatan tem retrospecto positivo contra ambos. Em 2023, superou Prochazka por nocaute técnico e voltou a vencê-lo em uma revanche no ano seguinte. Na sequência, dominou Rountree com uma atuação sólida. A análise do brasileiro, portanto, se baseia em experiências diretas e recentes diante dos dois possíveis postulantes ao título.

