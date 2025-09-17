Topo

Esporte

UFC 320: Alex Poatan aponta favorito na luta entre Prochazka e Rountree Jr

17/09/2025 06h00

Protagonista da luta principal do UFC 320, marcado para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira também estará de olho em outro confronto importante do card. Em entrevista à 'Stake Brasil', o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) comentou o duelo entre Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr, dois nomes que já enfrentou - e venceu - no octógono.

Para o striker paulista, que retorna ao cage em revanche contra Magomed Ankalaev na disputa do cinturão, a movimentação de Jiri pode ser um fator determinante. Embora reconheça o talento do norte-americano, 'Poatan' acredita que o estilo imprevisível do tcheco pode dificultar a vida de Rountree.

"Difícil dizer. Acho que o Jiri tem uma movimentação e um jogo de pernas muito bons. O Khalil é muito bom também, mas acho que pode ser complicado pra ele por causa da movimentação do Jiri. Pode ser uma luta dura", avaliou o paulista.

Algoz

Poatan tem retrospecto positivo contra ambos. Em 2023, superou Prochazka por nocaute técnico e voltou a vencê-lo em uma revanche no ano seguinte. Na sequência, dominou Rountree com uma atuação sólida. A análise do brasileiro, portanto, se baseia em experiências diretas e recentes diante dos dois possíveis postulantes ao título.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Dorival iguala números de jogos de Ramón pelo Corinthians em 2025; compare

UFC 320: Alex Poatan aponta favorito na luta entre Prochazka e Rountree Jr

Crespo minimiza altitude de Quito e quer São Paulo protagonista contra a LDU

Caso Caixinha: entenda os próximos passos do processo contra o Santos

Facundo exalta Palmeiras e avalia momento como trunfo para classificação diante do River

Rival do Galo e parceiro do City: Bolívar planeja salto sul-americano

River milionário gastou mais do que Fla, mas está bem longe do Palmeiras

Rossi vai de aposta não aproveitada no Estudiantes ao auge no Flamengo

Lenhadora de 17 anos ganha ouro no arremesso de peso nos Jogos da Juventude

River Plate x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Ela alcançou pódio no crossfit aos 52 anos: 'Sensação inexplicável'