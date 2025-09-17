Transmissão de Liverpool x Atlético de Madrid pela Champions: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool, em jogo válido pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Liverpool caiu de maneira precoce na Champions do ano passado e quer melhorar a campanha deste ano. Após terminar como primeiro colocado da fase de liga, o time inglês enfrentou o PSG e acabou eliminado nos pênaltis.

O Atlético também foi superado nas oitavas de final na edição anterior. A equipe de Simeone enfrentou o rival Real Madrid e, após empate em 2 a 2 no agregado, foi superada nas penalidades.

Liverpool x Atlético de Madrid -- Liga dos Campeões