Transmissão ao vivo de River Plate x Palmeiras pela Libertadores: veja onde assistir

17/09/2025 20h00

River Plate e Palmeiras medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O River aposta no fator casa para largar em vantagem. A equipe comandada por Marcelo Gallardo eliminou o Libertad na fase anterior do mata-mata.

O Palmeiras soma sete jogos de invencibilidade e aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, no último compromisso da temporada. A equipe de Abel Ferreira eliminou o Universitario nas oitavas de final.

Jogo da volta acontece em 24 de setembro, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O vencedor do confronto enfrenta São Paulo ou LDU nas semifinais.

River Plate x Palmeiras -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)
  • Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

