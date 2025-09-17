Topo

Transmissão ao vivo de PSG x Atalanta pela Champions: veja onde assistir

Fabián Ruíz comemora gol marcado pelo PSG - FRANCK FIFE/AFP
17/09/2025 14h30

PSG e Atalanta se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, em jogo válido pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Space (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Atual campeão, o PSG vai em busca do bicampeonato europeu. A equipe dirigida por Luis Enrique fez grande campanha e goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na final do torneio passado.

A Atalanta foi eliminada de forma surpreendente pelo Club Brugge. Após se classificar com a nona melhor campanha na fase de liga, a equipe italiana foi superada nos dois jogos e caiu por 5 a 2 no agregado.

PSG x Atalanta -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)
  • Transmissão: Space (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Transmissão ao vivo de PSG x Atalanta pela Champions: veja onde assistir

