Transmissão ao vivo de Brasil x Sérvia pelo Mundial de Vôlei: veja onde assistir

Brasil quer confirmar a liderança do Grupo H
17/09/2025 21h30

Brasil e Sérvia entram em quadra hoje, às 23h (de Brasília), nas Filipinas, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de vôlei masculino.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv2 (TV por assinatura).

O Brasil lidera o Grupo H e tem a classificação encaminhada às oitavas de final. A seleção comandada por Bernardinho venceu a China (3 a 1) na estreia e a República Tcheca (3 a 0) na segunda rodada.

Já a Sérvia chega embalada pela vitória por 3 sets a 0 diante da China. Os europeus precisam vencer o Brasil para se classificar sem depender de outros resultados.

Brasil x Sérvia -- Mundial de vôlei masculino

  • Data e hora: 17 de setembro, às 23h (de Brasília)
  • Local: Pasay, Filipinas (PH)
  • Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)

