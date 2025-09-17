Transmissão ao vivo de Brasil x Sérvia pelo Mundial de Vôlei: veja onde assistir
Brasil e Sérvia entram em quadra hoje, às 23h (de Brasília), nas Filipinas, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de vôlei masculino.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv2 (TV por assinatura).
O Brasil lidera o Grupo H e tem a classificação encaminhada às oitavas de final. A seleção comandada por Bernardinho venceu a China (3 a 1) na estreia e a República Tcheca (3 a 0) na segunda rodada.
Já a Sérvia chega embalada pela vitória por 3 sets a 0 diante da China. Os europeus precisam vencer o Brasil para se classificar sem depender de outros resultados.
Brasil x Sérvia -- Mundial de vôlei masculino
- Data e hora: 17 de setembro, às 23h (de Brasília)
- Local: Pasay, Filipinas (PH)
- Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)